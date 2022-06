Apple zatočí s otravným ověřováním CAPTCHA. S iOS 16 nabídne elegantnější řešení

Co je to CAPTCHA

CAPTCHA (akronym pro Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) je turingův test používaný na webu k automatickému rozpoznání skutečných uživatelů od robotů. Její první verze v textové podobě vznikla už v roce 1997. Dnes existuje mnoho podob. Mezi nejznámnější varianty patří ty textové například od CloudFlare či reCAPTCHA od Googlu.