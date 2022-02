Apple zatočí se štěnicemi. AirTag upraví tak, aby znemožnil sledování lidí

Už je to skoro jako ohraná písnička o tom, jak AirTag pomohl zločincům někoho sledovat či vypátrat, případně si s ním označit cíl ke krádeži. Dokonce už se prodávají i upravené AirTagy s vypnutým reproduktorem pro snazší sledování. To vše se na trhu stalo za necelý rok od uvedení a Apple to nyní dohnalo k tomu, aby jednal.

Nyní vydal obsáhlé prohlášení o tom, jak tyto problémy monitoruje a ve spolupráci s ochrannými složkami dopátrává pachatele, podle Apple ID, ke kterému byly AirTagy přidruženy. Kromě hašení aktuálního problému však přišel i s několika zajímavými řešeními, které pomůžou v prevenci.

Odhalí nastrčenou štěnici

Tím prvním krokem je zatím jen upozornění. Od příští aktualizace budou všichni uživatelé, kteří budou poprvé nastavovat AirTag upozorněni na to, že zařízení není určeno ke sledování lidí. To totiž může v mnoha zemích být dokonce trestné a pokud bude pachatel odhalen, může si způsobit velké problémy.

Oznámil, ale i další aktivní změny, kterých se dočká později v tomto roce. Již nyní uživateli v případě přítomnosti cizího lokátoru vyskočí na iPhonu upozornění. Nově však bude moci s tímto trackerem i interagovat. Pomocí funkce přesného vyhledávání totiž bude možné „štěnici“ pomoci vypátrat, stejně jako nyní můžete vypátrat vlastní pohozený AirTag.

K upozornění o sledování nově také přibude možnost spustit na AirTagu, který vás sleduje reproduktor. Dokonce bude upraven i zvuk, aby byl co nejvýraznější pro jednodušší nalezení. Pokud tedy nepůjde o zmíněnou upravenou verzi, budete jej moci rozezvonit a rychle najít. Apple chce rovnou zpřesnit upozorňování, tak aby se uživatel o nastrčeném přístroji dozvěděl ještě předtím, než už jej bude mít delší dobu u sebe.

