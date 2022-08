Apple zažil rekordní čtvrtletí. Rostoucí služby mu pohodlně vykryly výpadky z prodeje Maců a nositelností

Apple oznámil finanční výsledky za svůj třetí fiskální kvartál, jenž zhruba odpovídá druhému kalendářnímu čtvrtletí 2022 (v závěrce Applu končí 25. června 2022). Pro firmu jde o kvartální rekord, kdy si připsala tržby ve výši 83 miliard amerických dolarů (cca 2 biliony korun), což je dvouprocentní nárůst proti stejnému čtvrtletí loni.



iPhony zůstávají pro Apple klíčovým produktem, generují polovinu jeho tržeb

„Naše výsledky prokázaly naši schopnost efektivně řídit podnikání navzdory náročnému tržnímu prostředí. Zaznamenali jsme rekord v tržbách a naše instalovaná báze aktivních zařízení dosáhla historického maxima ve všech geografických segmentech i produktových kategoriích,“ řekl Luca Maestri, finanční ředitel společnosti Apple.

Polovinu tržeb generují iPhony

Z celkových tržeb zhruba tři čtvrtiny generuje prodej hardwarových zařízení, zbylá čtvrtina připadá na služby. Rentabilita služeb je přitom výrazně vyšší, hrubá marže u nich dosahuje 71 %, kdežto u hardwaru, kde jsou výrazně vyšší výrobní náklady, je marže zhruba poloviční (35 %). Společná hrubá marže (za produkty i služby) činila během dubna až června 43 %.

Ve sledovaném kvartálu investoval Apple výrazně víc výdajů do výzkumu a vývoje, než ve stejném období loni, konkrétně 6,8 miliard dolarů, tedy zhruba 8 % z celkových tržeb. Na marketing, administrativu a další provozní výdaje šlo dalších 6 miliard dolarů. Provozní zisk (před odečtením daní) tak skončil na úrovni 23 miliard dolarů.

Z pohledu typu zařízení stále nejvíce tržeb, a to jejich polovinu, generují prodeje iPhonů. Meziročně se snížily tržby z prodeje Maců i nositelností, domácí elektroniky a příslušenství. iPady stagnovaly. Velkou radost ovšem musí dělat Applu nárůst tržeb z používání jeho služeb, kde došlo k meziročnímu růstu o 28 %. Objemy prodeje (počty prodaných kusů) daných zařízení Apple už několik let neuvádí, analytici (např. IDC) ale odhadují zhruba 45 milionů iPhonů dodaných do distribuce.