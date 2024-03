Apple zdržuje Google se zprovozněním sítě Find My Device. Čeká se, až do iOS přidá detekci sledování dalšími lokátory

Spolupráce Applu a Googlu v oblasti Bluetooth lokátorů se datuje do loňského května. Google ve stejné době potvrdil plány na zprovoznění offline vyhledávání, které má u Androidů zatím k dispozici jen Samsung, a to rozšířením stávající služby Find My Device. Google už má všechny potřebné funkce implementované, a to včetně detekce sledování Bluetooth lokátory, jenže funkce se do telefonů dosud nedostala. Proč? Protože Apple...



Vylepšená služba Find My Device je pro Androidy už dávno připravena. Umožní offline vyhledávání ztracených zařízení (jejich poloha se šifruje). Google však čeká na to, až se do iOS dostane detekce sledování konkurenčních lokátorů. A čekání se stále prodlužuje...

Google na loňské vývojářské konferenci Google I/O oznámil rozšířenou podobu sledovací sítě Find My Device pro Androidy, která nápadně připomíná službu Find My, která u iPhonů funguje od září roku 2019. Služba měla být zprovozněna již v létě loňského roku, ovšem Google se rozhodl počkat, než Apple implementuje funkce na upozornění na neznámé sledovací zařízení do systému iOS. Proto, aby oba operační systémy mohly navzájem uživatele upozorňovat na sledování konkurenčními lokátory. Zde však Google tvrdě narazil.

Google čeká na Apple, ale proč?

Apple totiž požaduje, aby byly detekce sledování standardizovaná, a tak obě firmy do konce loňského roku ladili specifikaci DULT (Detecting Unwanted Location Trackers), která prochází zdlouhavým procesem certifikace, aby se mohla stát internetovým standardem. To se však nestane dříve než v roce 2025. což by celý projekt od Googlu značně opozdilo. Tisková mluvčí Googlu však uvedla všechny věci na pravou míru. Apple jen čekal na „produkční implementaci“ nového standardu, která byla zveřejněna vloni v prosinci.



U Androidů již fungují upozornění na neznámé lokátory (včetně AirTagů). Komplexnější funkčnost a offline sledování zařízení přibude až s aktualizací sítě Find My Device, která je zatím v nedohlednu

Jakmile bude nová generace sítě Find My Device, bude mít oproti stávajícím řešením firem Samsung a Tile velký náskok. Formou pravidelné aktualizace služeb Google Play se dostane do miliard Android zařízení po celém světě. Přístup ke službě bude mít jakékoliv zařízení s Androidem, které mají nainstalovaný obchod Google Play. Současně se počítá i s Offline vyhledáváním prostřednictvím Bluetooth, které prozradí lokaci ztracených zařízení, která právě nejsou připojena k internetu. Samozřejmostí bude i detekce sledování lokátory různých značek.

Kdy přesně však služba odstartuje, paradoxně nezáleží na Googlu, ale na Applu. Díky dřívějšímu „strategickému“ rozhodnutí Googlu a pomalému vývoji a testování na straně Applu tak uživatelé Androidů (mimo Samsungů) nemají ani téměř po roce žádnou možnost, jak v offline režimu vyhledat svá ztracená zařízení. A je velmi pravděpodobné, že do květnové vývojářské konference Google I/O 2024 se to zřejmě nestihne...

Jak v Androidu funguje služba pro detekci sledování lokátory:

S proč vlastně Google čeká na Apple ve zdánlivě nesouvisejících případech? Google chce, aby byl iOS připravený na detekci všech budoucích zařízení, která budou využívat vylepšenou síť Find My Device od Googlu, a to proto, aby ochránil uživatele iPhonů od nechtěného sledování, které by systém iOS neuměl detekovat. Google tak bude za chování „v dobé víře“ po zásluze potrestán...