Apple zkomplikoval nezávislým servisům výměnu displeje iPhonu 13. Teď otočil

Minulý týden přišel server iFixit, známý rozborkami smartphonů a dalších gadgetů, s tím, že u nových iPhonů 13 Apple udělal poměrně nešťastný krok ohledně displeje. Flex kabel, kterým je displej připojen k základní desce, totiž obsahuje čip, který je trnem v oku nezávislým servisům mobilních telefonů, které nejsou zapojeny do servisního programu Applu.

V případě výměny poškozeného displeje iPhonu 13 to znamená, že tyto servisy budou nuceni tento čip z kabelu odpájet a opětovně připájet k novému displeji. To jednak znamená náročnější výměnu, jelikož v minulosti součástí flex kabelu displeje žádný čip nebyl, ale také to znamená ještě horší zprávu. Čip má kromě dalších funkcí totiž sloužit i jako taková pojistka proti neodborným zásahům a po tomto zákroku tak v telefonu přestane v iPhonu fungovat senzor Face ID.

Certifikovaná servisní centra mají nástroje k tomu, aby tento čip mohla při výměně přeprogramovat. Neautorizované servisy třetích stran však nikoliv, za což se na Apple strhla velká vlna kritiky. Té se nakonec firma podvolila a nyní oznámila, že chystá systémovou aktualizaci iPhonů, která v budoucnu tento problém vyřeší.

Via: GSMArena