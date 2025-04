Apple změnil vizuály u iPhonu 16. Umělou inteligenci už nezdraví a zmiňuje ji menším písmem

Když nějaký iPhone dostane svůj hlavní slogan, většinou u něj vydrží až do konce svého prodejního cyklu. To však neplatí o řadě iPhone 16, která už ze startu naznačovala, že se jedná o první iPhony vyvinuté pro využívání umělé inteligence. Jak jinak si vysvětlit slogan „Hello, Apple Intelligence“? Jenže expanze AI funkcí nedopadla podle představ Applu, Apple Intelligence je stále v betaverzi, a novinky prezentované na loňské konferenci WWDC 2024 nebo v reklamách stále chybí. Apple tak nově změnil slogan na univerzální a mnoho neříkající „Built for Apple Intelligence“.



Apple mění slogany pro iPhony 16, iPady i Macy. Už to nejsou zařízení, které „vítají umělou inteligenci“, ale zařízení, která jsou „navržená pro umělou inteligenci“

Změna marketingových materiálů začala relativně nedávno, a to zřejmě v návaznosti na soudní spory v zámoří. Zde uživatelé žalují Apple za to, že v iPhonech 16 nejsou takové funkce, jaké Apple inzeruje v reklamách. Reklamy jsou tedy podle nich zavádějící či dokonce lživé. Reakce Applu? Ty nejproblematičtější reklamy smazal.

Řešení problému ve stylu Applu

A místo řešení klíčového problému, proč je vývoj Apple Intelligence tam, kde je, se Apple věnuje spíše následkům. V marketingových materiálech mění slogany a na billboardech postupně ustupuje od vyzdvihování umělé inteligence. A to nejen u iPhonů 16, ale také u iPadů a Maců.

Připomeňme, že umělá inteligence byla hlavním tahákem iPhonů 16, a teď Apple dělá, že najednou skoro neexistuje.

Jedná se o trochu zoufalou snahu zahladit všechny stopy po nepovedené a zpožděné umělé inteligenci, za kterou na Apple srší kritika ze všech stran. A komunita už si z Applu dělá legraci, kterou podtrhuje vlastními vymyšlenými slogany pro iPhone 16 Pro:

„Goodbye, Apple Intelligence“

„Hello? Apple Intelligence?“

„Paid for Apple Intelligence“

„Hello, Apple Unintelligence“

Apple bude muset zabrat a na blížící se vývojářské konferenci WWDC 2025 ukázat něco opravdu zásadního. Jinak mu nikdo už neodpáře nálepku firmy, která jen zběsile dohání AI konkurenci bez nějakých hmatatelných výsledků.