Apple znovu ukazuje, proč hraje extraligu. iPhone upozorní, že vám někdo hodil do batohu lokátor

Trackerům/lokátorům se prorokuje zářná budoucnost. Zvláště teď, když se do nich pustil Samsung a je jen otázkou času, kdy se přidá Apple. Benefity vypadají skvěle – malý přívěsek pověsíte na klíče, batoh, nebo dokonce psí obojek a později je snadno najdete pomocí mobilu. S výhodami však přichází rizika. Vždyť je tak snadné strčit placičku někomu do kabelky, schovat do auta…

Apple na takový „Bluetooth stalking“ myslí. Magazín 9to5Mac v beta verzi iOS 14.5 v aplikaci Find My objevil funkci Item Safety Alerts. Ta upozorní na tracker, který se v systému Find My (v česku se jmenuje Najít) pohybuje s uživatelem, ale přitom není přiřazený k jeho účtu. Prostě na iPhonu vyskočí notifikace. Funkce je defaultně zapnutá, uživatel ji může vypnout.

Apple je pověstný péčí o soukromí svých uživatelů a funkce Item Safety Alerts je dalším důkazem, že nejde o planá slova.

The Verge připomíná, že nepůjde pouze o očekávaný a stále nepředstavený AirTag. Apple plánuje otevřít platformu Find My třetím stranám. To by znamenalo, že bude technologie integrovaná do celé řady produktů od peněženek po jízdní kola a není nereálné, aby se přidal i Samsung se svými SmartTagy. Pro tento typ služby totiž platí, že čím víc uživatelů bude v systému, tím větší šance na dohledání předmětu jsou.