Apple zrušil studiu Epic Games vývojářský účet. A tím i znemožnil vznik konkurenčního App Storu

Fortnite na systému iOS už několik let chybí, a to kvůli dlouhodobým sporům s Applem kvůli provizí z nákupů na App Storu. Minimálně v Evropě však Epic viděl světlo na konci tunelu, a to díky novým pravidlům DMA (Digital Markets Act), která mu umožňovala vytvořit si vlastní aplikační obchod, na němž by firma nabídla mobilní hit Fortnite. Jenže v den, kdy začala nová pravidla platit, se Apple odhodlal k bezprecedentnímu kroku. Studiu Epic Games zrušil vývojářský účet, a to tak ztratilo přístup k tvorbě vlastního aplikačního obchodu.



Apple schválil vytvoření vývojářského účtu, přes který chtěl Epic vytvořit vlastní aplikační obchod. Následně na něj Apple poslal právníky a účet zrušil. Jak se na toto chování bude tvářit Evropská komise?

Kuriózní situace má zajímavou dohru. Epic zveřejnil důkazní materiály ve své tiskové zprávě, přiložil historii e-mailové komunikace. Z té vychází najevo, že Apple „v dobré víře“ schválil studiu Epic Games vývojářský účet, jehož platnost však záhy ukončil. Důvody se schovávají přímo v e-mailové komunikaci, která je důkazem „odplaty“ Applu za slova, která šéf firmy Epic Games, uvedl ve spojitosti s novými pravidly Applu. Tedy k pravidlům, se kterými nesouhlasí také Spotify a 32 dalších firem nabízející své služby v Evropě.

Konkurence si nemůže otevřít aplikační obchod

Oficiálně však Apple uvádí, že mu předchozí soudní řízení dala možnost kdykoliv ukončit jakékoliv služby a software poskytovaný studiu Epic Games, a že nedělá nic jiného, než to, že se tímto rozhodnutím právě začíná řídit. Epic také nelze brát jako „důvěryhodného partnera“. Jenže ve světle pravidel DMA, která si kladou za cíl větší otevření trhu konkurenčním službám, je aktuální chování Applu něco jako červený hadr pro býka. Podle vyjádření studia Epic se jedná o vážné porušení pravidel DMA, že je to jen důkazem toho, že Apple nemá jakékoliv úmysly k tomu, aby na iOS zařízení pustil jakoukoliv konkurenci.

S ohledem na minulost obou firem a na omezenou dostupnost her na iOS se přitom dá očekávat, že by případný obchod od Epicu byl na iOS jedním z největších konkurentů pro stávající App Store. Ředitel Epicu Tim Sweeney žádá o rychlou a ráznou reakci ze strany Evropské komise. Na druhou stranu je také možné, že Apple v pravidlech DMA našel skulinu, a že mu při neschválení vývojářského účtu potenciálního přímého konkurenta nebude hrozit žádný postih nebo soudní řízení. Vše ukáže až čas.

Co na to Evropská komise?

Apple mezitím v tichosti lehce upravil podmínky pro vznik alternativního App Storu. Po jeho vývojářích už vždy nepožaduje doklad o přístupu k jednomu milionu EUR pro účely vedení a podpory aplikačního obchodu. Stačím jim jen „být členem Apple Developer Programu s dobrým postavením a mít aplikaci, která měla v předchozím kalendářním roce více než jeden milion prvních ročních instalací na území EU“. S ohledem na změnu tohoto pravidla vypadá stránka finančního zajištění obchodu jako zcela zbytečná.

Nyní je ale řada na Evropské komisi, aby vydala jasné stanovisko, co si o jednání a podmínkách Applu myslí, a zda mu hrozí nějaké sankce či nikoliv. Jen za poslední týden má spoustu podnětů, které bude muset dříve nebo později začít řešit.

Zdroj: Epicgames, macrumors