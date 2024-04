Apple ztrácí podíl na trhu. Měl by nabídnout levný iPhone, ale to je přesně to, co nechce udělat

Segment mobilních telefonů zaznamenal v prvním čtvrtletí tohoto roku růst, nicméně podíl Applu klesl na 17,4 % a skončil tak druhý za jihokorejským Samsungem. Ani vyhlídky na zbytek roku 2024 se nezdají být o mnoho lepší, navíc se předpokládá, že dojde k dalšímu poklesu prodejů iPhonů v Číně, která je jedním z nejdůležitějších trhů.

Po krátkodobém oživení během vánočních svátků se očekává, že až Apple 2. května oznámí nejnovější výsledky, prodeje iPhonů opět klesnou. To podle odhadů Wall Street sníží celkové tržby asi o 5 %, což bude znamenat pátý pokles za posledních šest čtvrtletí.

Nepříjemná situace na trhu

Analytici očekávají, že počet zařízení s operačním systémem Android poroste dvakrát rychleji než počet iPhonů. Logicky tak vyvstává otázka, jak by Apple mohl tuto nepříznivou situaci zvrátit ve svůj prospěch. Jednou z možností je rozšíření portfolia o chytrý telefon nižší třídy s cenovkou okolo 250 amerických dolarů (v přepočtu cca 5 930 Kč).

Pro Apple jsou iPhony jedním z nejdůležitějších příjmů. Obavy vzbuzuje zejména situace v Číně, která je pro firmu po Spojených státech druhým nejdůležitějším trhem. Apple zde bude muset vynaložit nemalé úsilí nejen k přilákání nových zákazníků, ale také k tomu, aby ti stávající rychleji upgradovali na novější modely. Dobrou zprávou je, že současní uživatelé iPhonů v Číně hromadně nepřecházejí na jinou značku.

Aktuální situace je taková, že tempo výměny starých telefonů za novější zpomaluje prakticky po celém světě. Apple na to v březnu tohoto roku reagoval vytvořením stránky Reasons to Upgrade (Důvody pro upgrade), na které si zákazníci mohou porovnat, co jim přinese přechod z iPhonů řady 11 a 12 na nejnovější modely.

Stránka s důvody k aktualizaci na novější iPhone

Nutno konstatovat, že Apple svými evolučními krůčky určitě nemotivuje k rychlejší výměně telefonů za novější modely. Nové verze přinášejí spíše drobná vylepšení a z pohledu běžných uživatelů tak dává smysl přecházet na novější verzi iPhonu jednou za tři až pět let.

Apple potřebuje levný iPhone

Skutečnost, že prodeje iPhonů klesaly, po určitou dobu kompenzovaly příjmy ze služeb a prodeje příslušenství. I když uživatelé iPhonů nemění mobil každý rok nebo dva, stále mohou utratit několik set dolarů ročně za služby, aplikace, hodinky nebo sluchátka. Nicméně tato strategie se pomalu ale jistě vyčerpává.

Respektovaný technický redaktor Mark Gurman pracující pro agenturu Bloomberg se domnívá, že k prosazení se na rozvíjejících se trzích Apple nutně potřebuje levný iPhone. „Myslím si, že existuje způsob, jak oživit růst, aniž by bylo nutné vytvářet zcela nové zařízení. Nejlepším řešením by mohl být vývoj levnější verze iPhonu.“ konstatuje.

iPhone SE

Firma sice údajně pracuje na novém modelu iPhone SE, ale ten bude velice pravděpodobně stát více než 400 dolarů (v přepočtu cca 9 500 Kč). Nový iPhone SE přinese novější design, díky němuž bude zařízení vypadat moderněji a prémiověji.

Díky rychlejšímu čipu a prémiovým materiálům však bude nutné počítat s tím, že cena zůstane vysoko nad 400 dolary. Mnozí zákazníci na rozvíjejících se trzích tak s velkou pravděpodobností raději přejdou na levnější telefony za 150 dolarů s většími obrazovkami a více fotoaparáty od čínských výrobců.

Byla by to správná cesta?

Gurman je přesvědčen, že by Apple měl pro tyto trhy vyrobit telefon, který bude stát kolem 250 dolarů. To by samozřejmě znamenalo jisté kompromisy na straně hardwaru – takto levný telefon by například musel používat LCD obrazovku, starší procesor nebo by měl plastové tělo. To by Steve Jobs pravděpodobně nikdy neudělal, ale snížení cen může být přesně tím, co Apple právě teď potřebuje.

Takový produkt by vyžadoval změnu strategie, která se v současnosti soustředí na vysoké marže a prémiové produkty. Zakladatel Steve Jobs kdysi řekl: „nenabízíme ošizené, mizerné produkty“, a Apple se této filozofie drží dodnes. Na druhé straně však začal v obchodním řetězci Walmart prodávat MacBook Air M1 za 699 dolarů (v přepočtu cca 16 600 Kč), což může být cesta, jak si udržet konkurenceschopnost.

Pokud by Apple skutečně nabídl zákazníkům telefon s cenou okolo 250 dolarů, mohl by jim později prodat dražší telefony a získat je pro své služby a aplikace. Šance je však malá – Gurman poznamenává, že diskuse o výrobě levného iPhonu se v minulosti opakovaně zastavily, protože Apple nechce oslabit vnímání své značky coby výrobce prémiových produktů.

Je však nutné reagovat na skutečnost, že trh se neustále mění a konkurence roste a posiluje svou pozici. Na světě jsou miliardy lidí, kteří produkty Apple nepoužívají, a to by se bez cenově dostupnější varianty iPhonu nemuselo nikdy změnit.