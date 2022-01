Apple zvažuje novou podobu reverzního dobíjení. Hodinky a stylus se začnou nabíjet při položení na displej

Reverzní bezdrátové dobíjení je sice spíše nouzovou záležitostí, na druhou stranu i v terénu dokážete alespoň trochu dobít Apple Pencil, AirPods či Apple Watch, které jsou úplně bez „šťávy“. Řešení je to však často nepraktické, musíte telefon položit displejem dolů a dávat si pozor, abyste jej nepodřeli, nabíjení zapnete a pokud budete chtít s telefonem po chvíli chtít pracovat, budete muset nabíjení přerušit.

Apple si však patentoval displej, který přímo umožňuje bezdrátové dobíjení. Jinými slovy, hodinky nebo stylus položíte přímo na displej, přičemž záhy dojde k dobíjení příslušenství. Minimálně část displeje pak bude k dispozici pro zobrazení notifikací a omezenou práci s telefonem. Při dobíjení má být část displeje, který bude dobíjet, deaktivovaná (konkrétně průhledná v případě OLED displejů) podobně jako v případě poddisplejových selfie. Cívka pro bezdrátové dobíjení by měla být umístěna přímo pod displejem, a to zřejmě pouze ve vyhrazené části displeje.

Představení Apple Watch Series 7:

Bezdrátové dobíjení Apple Pencil sice již nyní funguje na boční hraně iPadu, ovšem dobíjení skrz displej by mnohé úlohy výrazně usnadnilo. Jedná se však zatím pouze o patent, který může a také nemusí spatřit světlo světa. Pokud by se však dostal do praxe, věříme, že by se reverzní bezdrátové dobíjení začalo u mobilních zařízení používat mnohem častěji, než v současnosti.

Zdroj Appleinsider