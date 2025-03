Apple zvažuje, že do hodinek přidá fotoaparáty. Použije je k rozpoznávání objektů

Vzpomínáte si na začátky chytrých hodinek? Jihokorejský Samsung do prvních svých modelů dostal fotoaparát, který se však po pár letech z hodinek vytratil. Možná kvůli obavám veřejnosti o možné sledování, možná kvůli tomu, že foťák v těle hodinek či na jejich pásku přidával na rozměrech. A třeba také proto, že kvalita výsledných fotek byla hodně podprůměrná. Apple se však chce Samsungem po letech inspirovat, hodinky Apple Watch mají v brzké době dostat fotoaparát kvůli umělé inteligenci, alespoň podle dobře obeznámeného Marka Gurmana z Bloombergu.



Jedná možnost, jak hodinkám Apple Watch přidat fotoaparát, je doplňkový řemínek Wristcam. Ten však stojí v některých případech více, než samotné hodinky Apple Watch

K hodinkám Apple Watch přitom už teď můžete přidat externí fotoaparát. Slouží k tomu řemínek Wristcam, který obsahuje „zadní“ 8Mpx fotoaparát a dvoumegapixelovou selfie. Oba fotoaparáty pochází od Sony, řemínek se na trhu nabízí už třetím rokem, ovšem jeho cena (cca 7 tisíc korun) je, vzhledem k pořizovací ceně samotných hodinek, velmi vysoká. Právě proto by chtěl Apple fotoaparát integrovat přímo do svých hodinek, resp. i do sluchátek AirPods. Podle zdroje však Apple necílí na řemínek, ale chce fotoaparát integrovat přímo do těla budoucích hodinek Apple Watch Series a Apple Watch Ultra.

Foťák má být pokaždé někde jinde

U základních Apple Watch má být fotoaparát umístěný přímo v displeji. Pokud tedy budete chtít hodinkami něco vyfotit, budete muset hodně výrazně vytočit zápěstí, což bude i pro okolí jasný důkaz toho, že fotíte. U Apple Watch Ultra by měl být fotoaparát součástí bočního rámu, což bude pro (utajenější) focení asi praktičtější. Kvůli malé úhlopříčce displejů a různému umístění fotoaparátů však na hodinkách nebude možné vyřizovat hovory přes FaceTime.

Hlavním přínosem hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods s fotoaparáty má být vizuální inteligence, tj. rozpoznávání objektů a překlady textů. A to bez toho, aniž byste museli svůj iPhone vytáhnout z kapsy. Podle zdroje jsou hodinky Apple Watch s fotoaparáty už v tzv. roadmapě, ještě jim to však na trh několik generací potrvá. Optimistické odhady hovoří o roku 2027, kdy by Apple mohl nastartovat velkou expanzi umělé inteligence u nositelností.

Přesto si myslíme, že pokud Apple do hodinek Apple Watch skutečně dostane fotoaparát, bude to tak trochu návrat do minulosti. V šuplíku jsem našel hodinky Samsung Gear 2, které měly fotoaparát na praktičtějším místě, než si představuje Apple. Přesto ani u nich fotoaparát nezaujal, nehledě na jeho nízké rozlišení, celkově ucházející kvalitu fotek a celkově „nenápadné“ focení hodinkami.

A nějak si nedokážeme představit, že by se měla tato doba vrátit. Co by podle vás musel Apple změnit, aby foťák v hodinkách dával skutečně smysl?