Apple zvyšuje soukromí a bezpečnost uživatelů iOS a iPad OS, brýle Vision Pro dostaly nový snímač Optic ID

Apple na úvodní Keynote WWDC23, kterou jsme sledovali živě, oznámil spoustu softwarových a hardwarových novinek, o kterých jsme vás informovali v samostatných článcích. Nedílnou součástí všech verzí softwaru je však velký důraz na bezpečnost. A to, od MacOS, přes iOS až po RealityOS. A to je zcela nový systém, který pohání brýle Reality Pro.

U systému MacOS Apple uzamyká karty webového prohlížeče, když se vzdálíte od počítače. Pro opětovné odemknutí musíte zadat váš kód pro funkci Private Browsing. U iOS zase kvitujeme použití nového okna pro výběr fotografií. Pokud některá aplikace žádá o přístup k vašim fotkám, můžete ji udělit přístup jen ke specifickým fotkám (či složkám) v rámci omezeného přístupu, a zbytek zůstane soukromý. Pokud však aplikace potřebuje přístup k celé galerii fotek, zobrazí se vám informace o tom, co všechno bude aplikací sdíleno.



Pokud bude aplikace v iOS 17 požadovat přístup k fotografiím, můžete jej omezit jen na vybrané snímky nebo složky. Zbytek foto a video obsahu zůstává soukromý

U Zpráv, e-mailového klienta a u prohlížeče Safari v rámci Anonymního prohlížení se ze sdílených odkazů automaticky vymažou sledovací znaky z URL, typicky koncová část webové adresy, která obsahuje znak # následovaný kombinací písmen nebo číslic, popř. otazník a další parametry, které nejsou pro samotné načtení stránky potřeba. Takto promazané odkazy budou samozřejmě fungovat stejně, jako ty původní.

Ochrana před citlivým obsahem

Apple oznámil i tzv. Communication Safety API, které je určeno k varování dětí na citlivý obsah, např. na nahotu. Ochrany fungují, jak u AirDrop, Zpráv, Contact Posteru v aplikaci Telefon, ve Facetime nebo při přímém výběru fotek či videí. Systém varuje děti i před samotným odesíláním tohoto druhu obsahu, popř. zobrazená obrazovka je určena jako poslední bariéra předtím, než si děti tento typ obsahu na svém zařízení otevřou.



Toto je nová obrazovka, která varuje děti před potenciálně citlivým obsahem

Obdobou této funkce je Varování na citlivý obsah, které je určeno dospělým uživatelům. Jedná se však o doplňkovou funkci, kterou je nutné v nastavení zapnout samostatně. V Režimu blokování (tzv. Lockdown Mode) přibyly další funkce k vaší ochraně, pokud zjistíte, že váš iPhone může být cílem spywaru nebo útoku jiného druhu. Po jeho aktivaci mají případní účastníci dosti znesnadněnou úlohu, tento režim se navíc okamžitě aktivuje i ve spárovaných hodinkách s WatchOS. Obě zařízení se však po aktivaci režimu musí restartovat.

Mějte přehled o rodině

Funkce Check-In v iMessage umožňuje členům vaší rodiny mít přehled o tom, kde se aktuálně nacházíte, resp. kdy dorazíte domů. Pokud se opozdíte, iPhone vás upozorní na to, že máte pomalu odejít, nebo dá vědět domů, že přijdete později. Svůj příchod můžete nahlásit jedním kliknutím na tlačítko. A pokud druhá osoba nedorazí, můžete na dálku zjistit stav baterie telefonu, úroveň signálu i čas, kdy byl telefon použitý naposledy. Samotný dotaz na polohu druhého uživatele je, stejně jako další jeho podrobnosti, opatřen koncovým šifrováním.



Tzv. Lockdown mode se při aktivaci v iPhonu přenese i na spárované hodinky Apple Watch

Funkce NameDrop umožňuje mezi dvěma blízkými iPhony zaslat tzv. NameCard. Není to nic jiného, než rozšíření AirDropu o sdílení kontaktů, jejichž součástí je i jakási fotografická „jmenovka“. No a pokud zrovna nemůžete přijmout hovor, může vám volající zanechat zprávu v hlasové schránce. Ta je následně živým přepisem převáděna do textové podoby. I tentokrát zůstává vše na zařízení, a žádné informace nejsou sdíleny s Applem. Jen je škoda, že tato funkce je primárně určena jen pro USA a Velkou Británii.

Vrací se oční skener!

U brýlí Reality Pro (preview zde) se zase objevuje nový snímač Optic ID, což není nic jiného, než skener oční duhovky. Ten u smartphonů před lety nasadil Samsung, jenže po pár letech tato pokročilá metoda zabezpečení z telefonů zmizela.

Optic ID je u Reality pro náhradou za chybějící Touch ID a Face ID, skener oční duhovky je možné využít k autorizaci nákupů nebo místo zadávání alfanumerických hesel. Data z Optic ID jsou šifrovaná, nikdy neopouští zařízení, a jsou dostupná jen v rámci tzv. Secure Enclave procesoru. Ostatně, veškerá data z fotoaparátů a dalších snímačů z brýlí jsou zpracována jen na systémové úrovni, žádná z aplikace nemá oprávnění k tomu, aby „špehovala“ svět okolo vás.



Potřebné snímače pro sledování očí a Optic ID jsou součástí vnitřní strany brýlí Reality Pro

To stejné platí i o webovém prohlížeči v brýlích. Nikdo nemůže sledovat a zaznamenávat to, na co se právě díváte. Ale až to, co na webu vyberete (dotyk dvou prstů rozpoznaný spodními kamerami brýlí). Záznam informací je v tomto případě úplně stejný, jako byste při prohlížení webu používali běžnou počítačovou myš.

7 velkých a malých věcí ze včerejší Keynote na WWDC:

Zdroj: Apple