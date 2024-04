Applu hrozí přepsání systému iOS. Chybí mu výběr výchozích aplikací i odinstalace těch systémových

Stačila jen malá poznámka, a v Applu už bijí na poplach. Jako kdyby nestačilo, že jej Evropská komise „vyšetřuje“ díky novým podmínkám pro vývojáře, které reflektují povinné změny kvůli platnosti pravidel DMA. V těch se Apple EU doslova „vysmívá“, takže není divu, že Evropská komise přichází s reakcí a také s jakousi odvetou. A pokud se naplní černý scénář, bude muset Apple zásadně přepsat celý systém iOS.



Výběr výchozího webového prohlížeče v iOS. Podobně by však měly jít změnit i další výchozí aplikace, např. defaultní aplikaci pro správu a otevírání fotografií. Všechny defaultní aplikace pak mají jít v iPhonech odinstalovat

Tzv. Strážci brány (anglicky „Gatekeepers“) musí otevřít uzavřené ekosystémy a umožnit běžně soutěžní prostředí na všech úrovních. Podle Margrethe Vestager, Evropské komisařky pro hospodářskou soutěž, mají tyto firmy povinnost k tomu, aby umožnily snadnou odinstalaci aplikací nebo snadnou změnou defaultního nastavení. A všude, kde je to možné, musí nabízet obrazovku s výběrem defaultní aplikace (tzv. Choice screen). A Apple tyto navržené změny v článku 6(3) pravidel DMA ve svém softwaru nereflektuje.

Evropské komisi se nelíbí zejména to, že u současné podoby obrazovky pro výběr defaultního prohlížeče nemohou uživatelé systému iOS učinit plně informované rozhodnutí. Komise také Applu vytýká to, že má Apple v systému aplikace, které nejdou odinstalovat. Explicitně je zmíněná aplikace Fotky, která je prakticky přímo součástí systému, resp. je „prorostlá“ do dalších systémových součástí a služeb.

Problém s fotkami a cloudem

Možná to tak nevypadá, ale pokud by Apple musel umožnit odinstalaci aplikace Fotky a její nahrazení alternativními prohlížečkami, bude muset přeprogramovat velkou část iOS. Fotky totiž nejsou jen aplikací, ale komunikačním rozhraní k fotoaparátu. Je integrováno v celém systému s výzvami pro povolení různých úrovní přístupu pro jednotlivé aplikace. Alternativní aplikace by musely na systémové úrovni přistupovat ke knihovně obrázků a k fotoaparátu, a to je požadavek obřích rozměrů.

Poslední výtka v rámci aktuálního vyšetřování směřuje k tomu, že ne u všech funkcí lze změnit tzv. defaultní status. Jako příklad je zde dáváno napojení na iCloud, který je Applem taktéž brán jako povinná komponenta systému iOS. Jsou to ale spíše Fotky, který by mohly Apple přinutit položit si otázku: „Stojí nám ta Evropa ještě vůbec za to?“

