Applu se do skládacího iPhonu nechce, prototyp se prý poškodil při testování. Smůla, nebo příhodná záminka?

Od Applu se tak nějak všeobecně očekává, že v blízké budoucnosti nabídne na trhu, skládací iPhone nebo skládací iPad. Telefony této koncepce využívá spousta telefonů s Androidem, a tak se čeká jen na to, kdy do stejné vody vkročí i americký gigant. Zákulisní zprávy naznačují, že Apple není spokojen s odolností skládacích displejů, což vývoj jeho „skládačky“ notně opozdí. Jenže na pozadí se rýsuje i promyšlená strategie, díky které Apple nemusím mít zdroje k tomu, aby dal skládacím zařízením jednoznačnou zelenou...



V Číně už v roce 2022 vyrobili tento skládací iPhone. Na oficiální skládací telefonu od Applu si zřejmě ještě dlouho počkáme

Snad každý mobilní výrobce se chce neustále posouvat dopředu, a asi není úplným překvapením, že i Apple zkouší různé skládací prototypy. Podle čínského technického blogera však Apple vývoj své skládačky pozastavil. Apple údajně není dostatečně přesvědčený o odolnosti skládacího iPhonu, protože se při testování prototyp poničil. A to si vykládáme podle toho, že „displej neprošel úspěšným otestováním“.

Apple bere vývoj skládacího telefonu velmi vážně. Údajně zakoupil všechny aktuální skládačky ostatních výrobců na trhu, a to pro účely reverzního inženýrství. Prototyp mu podle zdroje vyrobil Samsung, který letos na trh chystá už šestou generaci skládacích displejů. Tyto displeje vyrábí i čínská firma BOE, a mimo první generace Samsungu Galaxy Fold nedošlo k žádnému stahování telefonů z trhu kvůli křehkým nebo nefunkčním displejům skládacích zařízení. Dalo by se říci, že ty největší problémy už mají všichni velcí mobilní výrobci už dávno vychytané.

Vision Pro jako náhrada smartphonu

Samozřejmě, nejsme přímo u zdroje, ale mezi řádky to vypadá, že Apple vyvíjí skládací telefon zřejmě „z donucení“. Podobnou situaci vidíme i u umělé inteligence, ve které Apple konkurenci dožene až v systému iOS 18, protože se segmentu AI navenek až dosud příliš nevěnoval. Jenže, když už má AI skoro každý, Apple musí také zabrat. Případné skládací iPhony a iPady by kanibalizovaly prodeje zařízení klasické konstrukce, což by asi nebylo na škodu, protože Apple by si přišel ke svým penězům tak jako tak. Jenže, musel by investovat do přepracování systému iOS pro skládací podobu, což určitě nějaký čas (a peníze) zabere.



Vision Pro jsou nejdůležitějším produktem Applu posledních let. Mají však hodně kompromisů a uživatelů je začínají vracet...

Velkou brzdou skládacích iPhonů jsou však zřejmě, trochu paradoxně, brýle Vision Pro. Pro Apple jsou prvním produktem mobilní budoucnosti, ve které mají chytré brýle nahradí smartphone. A skládačka do této koncepce postupného „opouštění smartphonů“ jaksi vůbec nezapadá.

Jenže, ani uživatelé první generace Vision Pro nejsou z brýlí natolik nadšení, že by je používali i přes některé jejich zjevné nedostatky. Podle Marka Gurmana z Bloombergu do jedné z prodejen Applu v USA vrátilo brýle Vision Pro jen v jeden den 8 dřívějších uživatelů, a v i menších Apple Storech je to podle něj vracení jednoho až dvou kusů na každodenním pořádku. A je rozdíl při vrácení telefonu za dvacet tisíc tisíc nebo brýlí za 100 tisíc korun. A při menším počtu prodaných kusů nelze brát každé takové vrácení na lehkou váhu...

Nedostatky první generace

Mezi nejčastější zmiňované problémy uživatelů patři příliš vysoká váha brýlí na hlavě, výrazné namáhání očí (a problémy s čitelností textů při prohlížení okolního světa přes kamery), problémy s oslněním očí u tmavých scén, nebo nedostatek dostupných aplikací. Technicky zdatní uživatelů navíc poměrně složitě demonstrují zážitek z používání brýlí. Zatímco iPhony a iPady natočí na video, u brýlí často jen komentují, nebo ukáží nic neříkající záběr z brýlí, který na displeji telefonu nebo počítače nevytvoří žádný „wow efekt“.

Pro Apple je tak prioritou vývoj brýlí, které samozřejmě jako první produkt svého typu nejsou bez problémů, a také umělá inteligence, ve které musí dohánět konkurenci. Ve světle těchto důležitých milníků jsou tak případné skládačky odstaveny na druhou, možná až třetí, kolej, a tak se asi není čemu divit, když v harmonogramu Applu na roky 2024 a 2025 skládačky nenajdete. A ani rok 2026 po problémech s prototypem nevypadá dvakrát reálně...

