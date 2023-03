AppParade zná vítěze. Uspěla Zásilkovna a aplikace pro matky Mamio. U diváků bodovalo Qerko

Ve 35. kole AppParade, kterou uspořádalo vývojářské studio MeguMethod 27. března v pražské Holešovické tržnici, se znovu představily nejlepší aplikace z české vývojářské scény. Do soutěže se přihlásilo několik desítek projektů, osm z nich bylo v předkole vybráno do finále a rozděleno do dvou kategorií „Starters“ a „Runners“. Svou nejoblíbenější aplikaci zvolili i diváci v sále.



Slavnostní večer 35. AppParade proběhl 27. března v pražské Holešovické tržnici

V kategorii Starters zvítězila aplikace Mamio, která propojuje matky podle lokace a věku dítěte a vytváří bezpečný prostor pro vzájemnou podporu. Kategorii Runners ovládla aplikace Zásilkovna, která slouží ke snadnému sledování, vyzvedávání i odesílání zásilek posílaných přes tuto kurýrní službu. Cenu diváků si odneslo Qerko, které slouží k objednávkám i platbám přes QR kódy v restauracích a kavárnách.



Ve 35. AppParade uspěly aplikace Mamio, Zásilkovna a Qerko

„Jsme nesmírně rádi, že se AppParade setkala s takovým úspěchem a že jsme mohli přivítat tolik skvělých aplikací i diváků. Už dávno nevznikají pouze aplikace napsané za jednu noc a pro srandu. Projekty představené na AppParade měly vysokou úroveň a přejeme jim hodně štěstí v dalším fungování,” říká Vratislav Zima, CEO vývojářské společnosti MeguMethod, která AppParade pořádá.

Aplikace musí mít smysl. Pro uživatele i byznys

Aplikace posuzovala odborná porota ve složení Vratislav Zima (CEO pořádajícího studia MeguMethod), Oldřich Bajer (investor & consultant Frida Holding), Ondřej Krátký (spoluzakladatele a CEO Liftago), Dalibor Pulkert (CEO & owner Outboxers) a Luboš Paroulek (UX designer O2 Czech Republic).



Akci pořádalo vývojářské studio MeguMethod, na pódiu jeho ředitel Vratislav Zima

„Hodnotili jsme, jak má daná aplikace postavený byznys model a schopnost řešit problémy cílové skupiny,“ popisuje kritéria výběru Vratislav Zima. „Aplikace Mamio nás zaujala dlouhodobou přípravou a znalostí cílové skupiny. Zásilkovna zase dává byznysově obrovský smysl a raketově roste,” doplňuje Vratislav Zima.

Při představování projektů zazářily také aplikace Safe by Frenkee, digitální finanční poradce v kapse. Dalším ze Starters byla FlyAway, která upozorňuje uživatele na nové akční letenky z rezervačních systémů aerolinek. Potlesk sklidila Tlappka poskytující veterinářskou pomoc s možností konzultace s veterinářem nonstop. Mezi aplikacemi působícími na trhu více než tři roky se prezentovala Nepanikař, která poskytuje první psychickou pomoc zdarma prostřednictvím mobilní aplikace nebo Settle Up na správu skupinových výdajů.