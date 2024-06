Aptoide je prvním herním obchodem pro iOS. Slovo „první“ se už vyčerpalo, budoucnost obchodů je nejistá

Úplně plním alternativních obchodem pro iPhony byl v dubnu AltStore, nyní se k němu přidává Aptoide. Ten si své jméno získal ve světě Androidů, a na platformě iOS se prezentuje jako „první herní obchod pro iOS“ a také jako „první obchod s alternativními platbami mimo Apple“. Jeho dnešní premiérou se však slovo „první“, které může táhnout mediální pozornost, kompletně vyčerpalo. Vývojářům alternativních obchodů už nestačí jen to, aby byli první, musí přijít se zcela jasnými důvody, proč tyto obchody u iPhonů používat. A v tom zatím žalostně pokulhávají.



Vývojářům alternativních obchodů už nestačí jen to, že budou „první“. Musí přijít s důvodem, proč jejich obchody používat. Buď to budou levnější nákupy, nebo jinde nedostupné aplikace a hry. Pravidla Applu jim však hází klacky pod nohy

Ano, start nového aplikačního obchodu musí být po všech stránkách hodně náročný. AltStore v dubnu začal se dvěma aplikacemi, Aptoide ze startu nabídne pouze sedm her. Jenže, zatím chybí jakékoliv důvody pro to, abyste tento obchod upřednostnili před App Storem. V počtu dostupných titulů se samozřejmě Aptoide nemůže ani náznakem rovnat obchodu od Applu, který navíc díky stanoveným pravidlům možnosti alternativních obchodů výrazně omezuje. A to bude platit do té doby, než proti Applu zakročí EU. Ta pravidla amerického giganta v tuto chvíli prozatím jen vyšetřuje.

Za současné konstelace je vítězem celé situace Apple. Aptoide se chlubí tím, že o jeho platformu vyjádřilo zájem přes 100 vývojářů. Ale je to jen hypotetický zájem, nikoliv dohoda o tom, že obchod bude nabízet jejich hru. V přípravě je údajně zatím 30 her, které mají přibývat každý den, jenže to je jako kapka v moři. Vývojáři alespoň efektně vyřešili platbu 50 eurocentů za stažení obchodu nad roční bezplatný milion stažení. Aptoide si je vybere z poplatků při nákupech placených aplikací. Ty by měly v Aptoide dominovat, jak to bude s bezplatnými tituly, zatím není jasné.

Čekají listina budí dojem exkluzivity

A příliš nepomáhá ani vzbuzení dojmu exkluzivity. Čekací listina má podle vývojářů 20 tisíc zájemců, přičemž Aptoide bude každý den distribuovat 500 až 1 000 kódů pro vstup do obchodu. Společně s vydáním Aptoide pro iOS však bublina splaskla. Pokud se na pravidlech Applu nic nezmění, a EU ani na popud technologických gigantů nezasáhne, udrží si App Store svou stávající dominanci. V područí nevýhodných podmínek nemají alternativní obchody prakticky žádnou šanci na to, aby mohly prorazit. Třeba už jen proto, že pro ně má Apple vlastní pravidla, a že je nejprve musí schválit...



Papírově vypadají alternativní obchody pro iOS lákavě. Kvůli pravidlům Applu však mají hodně nejistou budoucnost. A nezachrání to, ani umělá exkluzivita alias čekací listina, ani snaha o to být první

To ostatně naznačují i šéfové Aptoide, které mají aktuálně svázané ruce. Pokud by se však pravidla Applu změnila, jsou připraveni oslovit daleko širší skupinu vývojářů.

V redakci jsme vyzkoušeli už první aplikační obchod AltStore, který v nás zanechal smíšené pocity. Dokud na něm nebude existovat obsah, kvůli kterému byste museli alternativní obchody nainstalovat, zřejmě tak ze své vlastní vůle neučiníte. A kvůli omezením Applu nehrozí, že by do těchto obchodů dorazil velký příval vývojářů a speciálních aplikací. A když není obsah, mají uživatelé vlastně jen velmi málo důvodů aplikační obchody vůbec používat.

Jejich jednorázově vyzkoušení „ze zvědavosti“ rozhodně nestačí.

Zdroj: Aptoide, theverge