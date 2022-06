ARM Immortalis. Androidy dostanou moderní grafiky s podporou VRS a hardwarového Ray Tracingu

Spolupráce Samsungu a AMD na grafickém adaptéru Xclipse 920, jenž je součástí Exynosu 2200, s podporou Ray Tracingu, byla jen předzvěst věcí budoucích. ARM dnes uvedlo tři nové grafické adaptéry navržené pro mobilní zařízení, a nejzajímavěji z nich vypadá grafika Immortalis-G715, díky které ARM dohání konkurenci. Androidy se tak v dohledné době mohou těšit na ještě kvalitnější zpracování a zobrazení grafiky, a to zejména díky novému návrhu čipu, který pojme 10 až 16 jader.

Jedná o grafiku od ARM, která je postavena zcela mimo tradiční řadu „Mali“, byť s ní má dost společného. Tou hlavní novinkou je však hardwarový Ray Tracing, tj. metoda grafického zpracování, která simuluje chování skutečného světla. Ve finále tak zobrazované objekty vypadají daleko reálněji, ještě, když k tomu připočteme podporu VRS (Variable Rate Shading). ARM sice Ray Tracing nabízelo již u grafiky Mali-G710, ovšem zde jej bylo docíleno pouze softwarově. Nový adaptér má pro Ray Tracing přímo vyhrazenou hardwarovou podporu.

Nová grafika přináší o 15 % vyšší výkon oproti předchozím high-end grafickým čipům a je také o 15 procent energeticky efektivnější. Mobilní hráči se tak mohou těšit na hraní při vyšším frameratu (až o 40 procent), a to po delší dobu. Vývojáři zase mohou z her vymačkat maximum „realistického“ designu objektů a prostředí, a to na papíře zní skvěle.

V reálu je však třeba počkat na to, až budou Ray Tracing podporovat i sami vývojáři her. A to, že do segmentu vkročilo AMD i ARM svědčí, že by se konečně mohly hnout ledy. Studio Epic Games se k podpoře Immortalis staví kladně, což platí i o Unreal Enginu a Unity. Mezi prvními čipsety, u nichž se nový adaptér Immortalis objeví, by měl patřit budoucí top procesor od Mediateku, jehož součástí bude i superjádro Cortex-X3. A pokud se do toho vrhnou vývojáři naplno, mohou se uživatelé Androidů již brzy těšit na daleko kvalitnější vizuální zážitek při hraní mobilních her.

První smartphony s grafikou Immortalis budou v prodeji až v příštím roce, ARM souběžně představilo i níže postavené Mali-G715 a Mali-G615, které mají méně jader, nižší výkon a postrádají Ray Tracing. Nabízí však alespoň podporu VRS.

Představení grafického adaptéru Immortalis od ARM:

Zdroj ARM