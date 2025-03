Asistent Google na mobilech s Androidem bude brzy minulostí. Ještě letos ho zcela nahradí Gemini

Očekávaná „konsolidace“ mezi starší generací hlasových asistentů a do mobilů nově přicházející umělou inteligencí (AI) proběhne nejdřív u Googlu. Firma oznámila své plány na postupnou migraci uživatelů z Asistenta Google na AI platformu Gemini. Ta už dnes může na některých telefonech s Androidem v roli asistenta fungovat, ale stále hodně závisí na původním Asistentovi Google. Do konce letošního roku by měl Gemini převzít kontrolu nad celým prostředím telefonů s Androidem, kde byl dosud plně podporován Asistent Google.

V Česku sice Asistent Google můžeme v telefonech s češtinou aktivovat, ale neumí plnit v češtině zadané hlasové povely (např. „Ok Google, nastav budík na pondělí 7 hodin ráno“). Přitom češtinu jako jazyk zná, v psané formě v ní dokáže komunikovat a dokonce i psanou češtinu hlasově předčítat. Je tedy otázkou, zda sloučení Asistenta a Gemini přispěje k rychlejší finalizaci kompletní češtiny včetně hlasových povelů, nebo zda budeme stále nuceni používat jakýsi polotovar.

Vypadá to, že konec Asistenta bude poměrně rychlý. Google chce službu svým uživatelům „přehodit“ během následujících několika měsíců a na konci roku už nebude současný Asistent Google ani ke stažení v marketu Obchod Play. Gemini převezme otěže i v tabletech s Androidem, a také na platformách Android Auto nebo v nositelném příslušenství, které šlo dosud ovládat pomocí Asistenta Google. U chytré domácnosti včetně chytrých televizorů, reproduktorů a dalších spotřebičů se s Gemini AI počítá také, ale přechod bude trvat trochu déle.

AI asistent Gemini je v současnosti dostupný ve formě aplikace ve více než 40 jazycích (jak už bylo řečeno výše, čeština je podporovaná, ale bez hlasových povelů). Google nedávno přidal podporu dalších funkcí tak, aby Gemini dokázal ovládat například přehrávání hudby, nastavení časovačů nebo možnost ovládání ze zamčené obrazovky. Kromě funkcí známých z Asistenta Google nabízí Gemini také nové možnosti využití umělé inteligence, jako je Gemini Live pro plynulé multimodální konverzace nebo Deep Research, který promění Gemini v osobního výzkumného asistenta.