Asistent Google se propojí s Bardem. Umělá inteligence zvládne to, na co jsou stávající asistenti krátcí

Bylo jen otázkou času, než začne některý ze stávajících hlasových asistentů využívat pokročilou umělou inteligenci. Google při premiéře Pixelu 8 oznámil experiment v podobě funkce Assistant with Bard. Zatím se jedná o uzavřené vylepšení stávajícího hlasového asistenta, které se v těchto dnech dostává k omezenému počtu beta testerům. Stěžejní novinkou je jeho propojení s generativní umělou inteligencí, která umožní konečně plnohodnotně nahradit fyzického asistenta.

Bard se do Google Asistenta dostává po sedmi letech jeho existence, i nadále zvládne to stejné, co dosud, např. nastavovat budíky, oznamovat aktuální počasí, psát textovky nebo uskutečnovat hovory. Nic se nemění ani na jeho rychlé aktivaci vyslovením „Hey Google“. Generativní AI však přidává intuitivnější a inteligentní reakce, navíc se přizpůsobuje vašim potřebám a to daleko komplexněji. Můžete s ní interagovat hlasem, textem nebo obrázky, navíc za vás udělá i určité úkony, protože je daleko více provázána s Gmailem a Google dokumenty.



Bard významně rozšíří možnosti Google Assistanta na Androidu. Vytvoří vám itineář pro město, které se chystáte navštívit, nabídne tipy na zajímavá místa, vypíše recept na jídlo nebo vytvoří nákupní seznam

Nejlépe si možnosti nové podoby hlasového asistenta můžeme ukázat na příkladech, které vidíte i v níže umístěném videu. Pořídíte fotku štěněte, kterou chcete vložit na sociální sítě. Bard porozumí kontextu, a napíše za vás prostřednictvím asistenta chytlavý příspěvek, upraví fotografii a připraví její publikaci. Asistent vám na váš pokyn poskytne i souhrn z Gmailu za poslední dobu a vypíchne události a schůzky, které jste mohli přehlédnout. Můžete se jej zeptat na místo, kde se událost koná, a rovnou vám jej ukáže na mapě a spustí navigaci.

A nebo vám stačí fotka rozcestníku s dotazem, která z cest je vhodnější pro skupinu osob a malého psa. Výstupem je doporučení a jeho odůvodnění. Stejně tak si můžete asistentem nechat naplánovat menu na párty, jejíž součástí mají být drinky. Asistent vám vybere ty nejpovedenější, přihodí recepty, z nichž rovnou sestaví nákupní seznam, abyste na nic nezapomněli.

Google Assistant with Bard – ukázka funkcí:

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale Assistant with Bard je daleko větší novinkou, než smartphony řady Pixel 8 a hodinky Pixel Watch2 dohromady. Pokud se Google podaří asistenta skloubit s umělou inteligencí, mohlo by to kompletně změnit současné nastavení mobilních asistentů. Do telefonů běžných uživatelů by se měl dostat v horizontu několika následujících měsíců a bude k dispozici, jak pro Android, tak i pro iOS. Siri se tak rýsuje velmi zdatná konkurence...

Zdroj: Google Blog