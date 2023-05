Asus konečně přišel na to, jak vyrobit odolný telefon. ROG Phone 7 Ultimate přežil pokus o přeložení vejpůl

Herní telefony od Asusu v testu konstrukce dlouhodobě selhávaly. Při pokusu o násilné přeožení vejpůl telefonům praskaly slabá místa na krytu (poblíž tlačítek či vývodů antén), nebo dokonce vyskakoval displej, který rámcově připomínal displeje skládacích véček - jenže bez potřebného pantu. U Asus ROG Phone 7 Ultimate se, zdá se, výrobce konečně vrátil k odolnosti první generace svého herního telefonu.

Tradiční mučící test Zacka Nelsona začíná prohlídkou základní krabice a škrábáním do kovového šasi a skleněných zad. Součástí prohlídky je i detailní prezentace externího chladiče či prohlídka části, které se vysune, aby se mohl teplý vzduch z čipsetu dostat ven z telefonu. Tomuto mechanismu jsme se blíže věnovali v nedávné recenzi. Z kovu jsou vyrobena i boční tlačítka.



Asus ROG Phone 7 Ultimate se ohne jako banán, ale nepraskne. To je vítaná změna oproti předešlým dvěma generacím... (Zdroj: JerryRigEverything)

Displej se poškrábe při kontaktu s tuhou o tvrdosti 6, u „sedmičky“ už na něm ulpívají hlubší brázdy. A, i když je takto poškrábaný displej v místě poddisplejové čtečky otisků prstů, schopnost rychlého odemykání telefonu to nijak výrazně neovlivní. Při pálení displeje se na něm za zhruba 30 vteřin objeví viditelná „skrvna“, která se však z větší části po zhasnutí zapolovače sama spraví.

Telefon má uprostřed mechanismus s výsuvnými dvířky, která jsou na papíře nejslabším strukturálním prvkem zad, a to se také potvrdilo v praxi. Právě v této části, kde je umístěno i zamykací tlačítko, se telefon při pokusu o ohnutí tlačením prstů do displeje velmi výrazně ohne. To stejné se děje i v opačném gardu, kdy vlastně telefon vrátite téměř do roviny. Je důležité nejen to, že rám telefonu nepraskne, ale také to, že se neroztříští skleněná záda telefonu nebo se dokonce „nezblázní“ vibrační motorek. Telefon tedy můžete bez obav nosit v zadní kapse u kalhot, navíc splňuje i odolnost IP54, což je příjemný bonus navíc.

Tradiční test Asusu ROG Phone 7 Ultimate:

Redakční recenzi Asusu ROG Phone 7 Ultimate si můžete přečíst zde.