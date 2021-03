Asus představil špičkový herní ROG Phone 5. Verze Ultimate má displej i na zádech!

Asus dnes představil svůj nejnašlapanější herní mobil ROG Phone 5. Bude se nabízet i ve verzi Ultimate, která slibuje maximální výbavu a jeden zajímavý bonus. Telefony zaujmou, nejen svým designovým zpracováním, ale také našlapanými funkcemi. Těšte se na špičkový výkon, povedený AMOLED displej krytý odolným sklem Victus, na obří baterii i na rekordní operační paměť. Asus ROG Phone 5 je ultimátním telefonem pro hráče, kteří neakceptují vůbec žádné kompromisy.

Základní varianta i verze Ultimate se liší v detailech, základ je však stejný. Telefon měří 173 × 77 × 9,9 mm a váží 239 gramů. Přední část vyplňuje 6,78" AMOLED displej od Samsungu, u něhož Asus vyzdvihuje obnovovací frekvenci 144 Hz, 300Hz dotykovou snímací frekvenci, dotykovou latenci 24,3 ms a maximální jas 1 200 nitů. Displej má barevné pokrytí 111,23% barevného prostoru DCI-P3, rozlišení 2 448 × 1 080 pix a nese certifikace HDR10 a HDR10+. Panel vyhodnotí až 10 dotyků zároveň a to i tehdy, když máte prsty v rukavicích.



Asus ROG Phone 5 se bude prodávat v černé a v bílé barevné variantě

Selfie kamerka má rozlišení 24 MPx, do zdánlivě zbytečných rámečků nad a pod displejem byly integrovány symetrické duální reproduktory se zvukem Dirac HD. Na zádech jsou vodorovně zarovnány tři fotoaparáty. Hlavní 64MPx snímač IMX686 od Sony doplňuje 13MPx širokáč a 5MPx makro. Hodně zajímavá je i kapacita pevně integrované baterie, která činí rovných 6 000 mAh! O rychlonabíjení se stará 65W adaptér HyperCharge. Na těle telefonu dokonce najdete hned dva USB-C konektory.

Zatímco základní verze telefonu má stylizovaná záda v černé a bílé, speciální edice Ultimate se pyšní zajímavým doplňkem. Do zad byl integrovaný PMOLED displej, který zobrazuje přizpůsobené animace v reakci na různá systémová (nabíjení, notifikace, hovor, apod.) a herní upozornění. Animace si jednoduše upravíte v systémovém nastavení. Další výsadou verze Ultimate je 18GB LPDDR5 RAM v mobilu, a to tady ještě nebylo! Základní varianta má 8 nebo 12GB RAM doplněnou 128 nebo 256GB pamětí typu UFS 3.1.

Výpočetní výkon zajišťuje 5nm Snapdragon 888 doplněný chladicím systémem GameCool5. Výrobce baterii rozdělil na dvě části, které umístil na kraje procesoru. Teplo, které se generuje na čipsetu se tak plynule přenáší na rohy kovového šasi, a to pomocí vypařovací komory a grafitu, který se stará o rovnoměrně rozptýlení tepla do okolí. Asus se chlubí i přepracovaným doplňkovým chladičem AeroActive Cooler 5, který snižuje teplotu uvnitř telefonu o 10°C i při hraní těch nejnáročnějších her. Samotný herní výkon si můžete „poladit“ v integrovaném správci výkonu Armoury Crate.



Náruživým hráčům by se mohl hodit přídavný chladič, na jeho okrajích nově najdete i dvě akční tlačítka. Zbytek virtuálních ovládačů AirTrigger 5 najdete v bočních rámu či na zádech (platí jen pro verzi Ultimate)

Při hraní her můžete využívat klasické dotykové ovládací prvky, tzv. pohybové ovládací prvky nebo ovládací systém AirTrigger 5. Jedná se o nadstavbu devíti tlakově senzitivních senzorů umístěných na rámu telefonu, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Další dvě, tentokrát fyzická tlačítka, nabídne přídavný chladič AeroActive Cooler 5. Verze Ultimate zašla ještě dál, na zádech jsou navíc skryté dotykové triggery L2 a R2, které byly převzaty z herních konzolí.

O zvukový doprovod se stará audiosystém GameFX, stereoreproduktory byly vyladěny firmou Dirac. Do sluchátkového jacku zapojíte 3,5mm jack, příp. můžete vsadit na nově představená bezdrátová herní sluchátka Cetra II Core. O zvukovou kvalitu se u nich postará technologie ESS DAC. Telefon mimo Bluetooth 5.2 podporuje i technologii aptX Adaptive, ve výbavě nechybí ani NFC, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct či podpora 5G sítí.



Takto vypadají souběžně oznámená sluchátka Cetra II Core

V Asus ROG Phone 5 poběží Android 11 s novou verzí nadstavby ROG UI. Telefon se bude v Česku prodávat v několika paměťových variantách, a to na e-shopu Asusu a u vybraných prodejců elektroniky. Verze Ultimate bude kusově velmi omezená, ceny zbývajících modelů dostupných v černé a bílé jsou následující:

ROG Phone 5 8/128 GB - 21 490 Kč

ROG Phone 5 12/256 GB - 23 990 Kč

ROG Phone 5 16/256 GB - 25 990 Kč

ROG Phone 5 Ultimate 18/512 GB - 1 299 EUR (cca 34 tisíc Kč)