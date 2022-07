Asus ROG Phone 6 Pro. Elitní smartphone posouvá mobilní hraní na novou úroveň

Do redakce nám dorazil nový herní telefon od Asusu, ROG Phone 6 Pro. Nová generace herního smartphonu, který se snaží vše vyhnat ještě do většího extrému, a přitom stále nabízí skvělý a nevšední herní zážitek.

Čelní strana je asi jediné, kde se toho příliš moc nezměnilo. Máme zde velký 6,78“ AMOLED displej s Full HD+, který má opět drobné rámečky okolo, aby se vyhnul výřezům. Displej s podporou vysoké obnovovací frekvence 165 Hz a hlavně 720Hz vzorkovací frekvence pro hráče je jedním slovekm špičkový. Navíc slibuje i vysoký jas až 1200 nitů.



Asus ROG Phone opět nabízí druhý displej na zádech. Ten je nyní posunutý více ke kraji a kromě herní grafiky zobrazuje i ikony přijatých notifikací.

Na zadní straně se ale opět děly věci. Design je futuristický a po úspěchu předchůdce zde opět najdeme malý barevný displej pro zobrazení různých animací, stavových informací nebo vlastních obrázků. Nově ale přibyl i svítící nápis „Dare to Play“, jehož barvu si můžete libovolně změnit. Netradiční provedení zad si žádá i netradiční ochranné kryty. Jeden základní získáte přímo v balení a můžete si přikoupit i odolnější. Telefon je vůbec poprvé částečně voděodolný, a to dle normy IPx4.

Rekordní výkon a nové chlazení

Co by to bylo za herní telefon, kdyby nepřinesl extrémní výbavu? Máme tu proto nový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný o 18GB RAM a 512GB úložiště. To z telefonu v době představení dělá jednoznačně nejvýkonnější smartphone s Androidem na trhu, což nám potvrdil i test Antutu, kde jsme vůbec poprvé v historii přesáhli 1,1 milionů bodů. Nedávno testovaná herní Nubia Red Magic 7 Pro měla o 55 tisíc bodů méně, ovšem ještě se starším „neplusovým“ Snapdragonem.



Prostředí ROG UI s vychytávkami pro nastavení druhého displeje, diod či her.

Pro obří výkon je připraveno také kvalitní chlazení. V balení dokonce dostanete velký fyzický větráček AeroActive Cooler 6, který byl úplně přepracovaný. Konečně působí bytelně a má i intuitivnější způsob připojení. Otravné piny či rozdvojený konektor zde pro zjednodušení nahradilo jen USB-C, přes který se k telefonu z boku připojí. Větráček také samozřejmě svítí a nabízí i herní tlačítka. Použít lze dokonce i jako stojánek. Vše se pak napájí z 6000mAh baterie, která podporuje maximálně 65W dobíjení.

Pro samotné hraní nechybí tradiční senzorická tlačítka AirTriggers na bocích, na které si můžete namapovat herní funkce. Ty si nově můžete napárovat i na pohyb jako je naklonění telefonu do boku, apod.



Vylepšena byla herní lišta X-Mode, která se nyní vyvolává z levého horního rohu. Kromě AiTriggers přibyla i nová ovládací gesta.

K hraní je uzpůsobeno i samotné prostředí ROG UI, které je upravené, od grafiky až po herní funkce, jako je rozšířená herní lišta X-MODE s rychlým nastavením a informacemi o stavu telefonu. Pro detailnější herní funkce pak navštivte aplikaci Armoury Crate.

Co by to bylo za telefon, kdyby zde nebyl ani fotoaparát. Ten se po určité době konečně dočkal vylepšení. Je trojitý, přičemž ten hlavní je nový 50Mpx snímač IMX766, který ale jindy vídáme spíše ve střední třídě, takže zázraky ani tentokrát nečekejte. Doplňuje jej 13Mpx širokáč a makrokamerka.



K focení je zde úplně nový, hlavní snímač o rozlišení 50 Mpx.

Celkově je Asus ROG Phone 6 Pro další logickou evolucí populárního herního smartphonu. Je ještě výkonnější a opět s více divočejším designem i cenou, která činí 33 990 Kč. V rámci ní se ale můžete v balení těšit i na přibalený větráček. Pokud máte některý z předchozích modelů, nečekejte přelomové novinky, ale jinak jde o špičkový telefon, který bude stát jeho cílové skupině určitě za to.

Dostupná i levnější verze

Kromě testovaného modelu bude na českém trhu dostupná také základní verze Asus ROG Phone 6, která je designem na zádech podobná spíše předchůdci, a to včetně RGB podsvícení loga ROG, která nahrazuje druhý displej. Výbava telefonu je velmi podobná, pouze počítejte s menší operační pamětí (12 nebo 16 GB RAM). Úložiště je analogické, tedy 256 nebo 512 GB jako u verze Pro.



Asus ROG Phone 6 a jeho design ve srovnání s modelem Pro (uprostřed). Všimnout si můžete, že základní model bude k dispozici jak v bílé, tak v černé variantě, zatímco Pro verze bude pouze bílá

Zbylá výbava už je ale totožná, což z telefonu startujícím v konfiguraci 12/256 GB na ceně 25 990 Kč dělá velice zajímavou herní volbu. Vyšší konfigurace 16 + 512 GB pak vyjde na 28 990 Kč. V rámci předprodeje do konce července mohou zákazníci zdarma získat chladící větráček. Následně bude součástí již jen Pro varianty.