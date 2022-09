Asus ROG Phone 6D Ultimate. Našlapaný herní mobil se dvěma USB-C a chlazením, které konečně dává smysl

Asus dnes představil ještě výkonnější smartphone pro hráče, který jsme si mohli hned v krátkosti vyzkoušet. Novinka Asus ROG Phone 6D Ultimate vychází z dříve testovaného ROG Phone 6 Pro, má však odlišného dodavatele čipsetu a přináší změny v návrhu telefonu, které konečně dávají smysl. Tou největší novinkou je bezesporu výsuvná část zadního krytu, která se otevře až při připojení externího chladiče. A nejde jen o chlazení, na jeho těle najdete i doplňková tlačítka pro hraní her.

Ale abychom byli úplní, Asus dnes uvedl na trh i ořezaný model ROG Phone 6D. Ten postrádá vstup pro chladič i zadní displej, a seženete jej pouze s 256GB úložištěm. Zbytek specifikací však u obou telefonů zůstává absolutně stejný.

Dvě USB-C a otevírací portál

Herní smartphone Asus ROG Phone 6D Ultimate je jedním z nejvybavenějších telefonů, který jsme kdy v redakci otestovali. Unibody s kovovým šasi padne dobře do dlaně i díky zakřivenému sklu na přední a zadní straně. Není to však žádný drobeček, telefon měří 173 × 77 × 10,3 mm a váží 247 gramů.

Toto je přední a zadní strana Asusu ROG Phone 6D Ultimate

Přední část vyplňuje 6,78" AMOLED displej od Samsungu se zakulacenými rohy a až se 165Hz dynamickou obnovovací frekvencí. Můžete si ji však v případě potřeby snížit na 144, 120, 90 nebo na 60 Hz. Panel je jedním slovem špičkový, maximální jas je až 1 200 nitů, což je u herního telefonu vítané plus. Displej obklopují stereo reproduktory od DiracAudio, z horní hrany pak 12Mpx selfie a notifikační dioda, součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů. K zahození není ani 720Hz touch sampling rate nebo namapování až 18 míst na displeji pro fyzická tlačítka...

Představení herního Asus ROG Phone 6D Ultimate:

...ta však nehledejte na rámu telefonu, nýbrž na přídavném chladiči, který obdržíte přímo v základní krabici. Ventilátor Aeroactive Cooler s osvětlením a chladiči nasazujete na boční USB-C konektor, na zádech pak nasedá přímo na otvor Aeroactive Portal, který se při zacvaknutí ventilátoru otevře. Vzduch tak může proudit přímo na čipset a ochlazovat jej až o 10 stupňů více, než konvenční chladicí systémy.



Sekundární displej, AeroActive Portal a k němu připojený ventilátor, který najdete rovnou v základní krabici

Na telefonu je však umístěn ještě jeden USB-C, a to na spodní straně. I když s přibalenou 65W dobíječkou dobijete 6 000mAh baterii z nuly na sto za 42 minut, nelze ji současně nabíjet ze dvou nabíječek. Boční konektor má vždy přednost, a to proto, že vám při hraní her nebude nabíječka, jinak připojená k užší hraně telefonu, nijak zaclánět. Na bocích dále najdeme tři mikrofony, slot pro dvě nanoSIM, regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko. Při stisknutí boků v dlani můžete navíc spustit libovolnou aplikaci či součást systému. Tělo splňuje odolnost IPX4, není to mnoho, i tak však potěší vrstva proti cákající vodě.



Kompletní obsah netradiční základní krabice

Na zádech je připraven ještě doplňkový ROG Vision PMOLED displej, u něhož si nastavíte libovolné animace a současně vás panel upozorní na vybitou baterii, příchozí hovor či při hraní zobrazí doplňkové efekty. Hlavní 50Mpx foťák doplňuje 13Mpx širokáč a 5Mpx makro. Videa natočíte maximálně v rozlišení 8K s 24 fps. Ve stylovém základním balení s trojúhelníkovou podstavou dostanete, mimo telefonu, 65W adaptér, USB-C kabel, základní kryt a chladič AeroActive Cooler.

D jako Dimensity

Označení „6D“ není použito náhodně, protože písmeno D odkazuje na čipset od Mediateku. Konkrétně na nejvýkonnější model Dimensity 9000+. Ten v benchmarku Antutu získal „symetrické“ skóre 1 090 090 bodů. A to v konfiguraci s 512GB úložištěm UFS 3.1 a 16GB operační pamětí LPDDR5X. Jinými slovy, kvalitnější „železo“ u telefonů stěží seženete. Paměťové karty sice chybí, i tak však můžete k telefonu připojit externí disk typu NTFS.



Notifikační dioda, informace o hardwaru telefonu a možnosti herního režimu Armoury Crate

V tiskové zprávě sice chyběla zmínka o podpoře 5G, ve finálně by měl telefon skutečně podporovat sítě páté generace, a to na obou slotech. Ve výbavě dále nechybí NFC, Bluetooth 5.3, lokalizační služby či Wi-Fi 6E.



Výsledek benchmarku Antutu a ukázkové screenshoty z prostředí

Uvnitř telefonu běží Android 12, jehož čistou podobu obohacují nadstavby ROG UI a Zen UI. Drtivá většina prostředí však má velkou podobnost s „Pixelovým“ Androidem. Součástí doplňkové výbavy jsou funkce pro hráče, např. herní režim Armoury Crate s detailním laděním výkonu, profily a funkcemi, které mají zaručit ničím nerušené hraní. V systému je možné nastavit schémata, k dispozici je i Režim X pro maximální výkon, který rozhodně nešetří baterii a spousta drobných doplňků. Oproti jiným herním telefonům nás však příjemně potěšila kvalitní lokalizace telefonu do češtiny. V tom konkurence zatím tahá za kratší konec.

První ukázkové fotografie:

Obě novinky se mohou těšit na dva roky systémových aktualizací a na minimálně dva roky updatů zabezpečení. V tomto však Asus jen pozvolna dohání konkurenci, která je o dost vepředu.

Asus ROG Phone 6D začínáme aktuálně začínáme testovat. Vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem. Jakmile budeme znát koncové ceny obou novinek a dostupnost telefonů v Česku, do článku tyto informace průběžně doplníme.