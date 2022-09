Asus ROG Phone 6D zná české ceny. Pro fanoušky komiksů přidává speciální Batman Edition

Nová generace herního smartphonu Asus ROG Phone 6D míří na český trh. Prodávat se bude rovnou ve třech provedeních, které se vzájemně liší pamětí a cenou.

Prostřední edice má navíc speciální designovou úpravu ve stylu komiksové postavy Batmana včetně netopýřích křídel vykreslených bodově na zadním displeji. Ceny a paměťové varianty jsou následující:

Model Paměť Barva Cena ASUS ROG Phone 6D 12GB/256GB Space Gray 24 990 Kč ASUS ROG Phone 6D Batman Edition 12GB/256GB Night Black 30 990 Kč ASUS ROG Phone 6D Ultimate 16GB/512GB Space Gray 35 990 Kč

Limitovanou edici Batman Edition představila herní divize Asusu ROG ve spolupráci s Warner Bros a studiem DC. Telefon vydává jako poctu tajemnému bojovníkovi proti zločinu.

Telefon ve speciální edici se vyznačuje provedením ve stylu komiksového hrdiny, a to jak u balení a příslušenství, tak i vnitřního prostředí, kde vás přivítá živá tapeta, animace příchozího hovoru, animace nabíjení a tematická grafika Always on displeje.

Asus si s edicí opravdu vyhrál, v balení na fanoušky čeká i miniaturní replika světlometu se siluetou netopýřích křídel, pomocí kterého v Gothamu volali Batmana na pomoc. Ve tvaru křídel je také špendlík na vyjmutí šuplíku se SIM.

Produktové video Asus ROG Phone 6D Batman Edition: