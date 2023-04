Asus ROG Phone 7 Ultimate. Hráčův sen s trojitým chlazením a extrémním množstvím výkonu

Mezi značkami herního hardwaru není moc etablovanějších značek, než značka Republic of Gamers od Asusu. Nyní nám dorazil jejich nejnovější telefon ROG Phone 7, a to v nejvyšší verzi Ultimate, který si dal opět ambice překonat některé hranice svých předchůdců, a to výkonem, ale i přibaleným příslušenstvím.

Když telefon vezmete do ruky, pravděpodobně nepoznáte moc rozdílů proti předchůdci. ROG zde sází na ověřený design s ostrými prvky. A Ultimate verze tradičně přichází v bílém provedení, zatímco u základní verze si kromě bílé můžete vybrat také tmavou. Stejně jako loni zde potěší u všech verzí základní vodědolnost IP54. Doménou ROG jsou pak senzorická tlačítka AirTriggers na bocích, která lze namapovat na funkce ve hrách.



Designově se telefon proti předchozí generaci příliš nezměnil. To hlavní se tentokrát dělo hlavně u chlazení a věcí okolo.

Zde ale tématicky odbočím k samotnému balení. To kromě bohatého příslušenství obsahuje i díl z kartonu, do kterého telefon při prvním spuštění zasadíte a spustí se vám průvodce telefonem ve formě vesmírné hry. Karton obsahuje tři tlačítka se kterými odstartujete vesmírnou loď a vyletíte zkoumat vesmír. V rámci toho vás telefon zábavnou formou naučí správně ovládat právě zmíněné AirTriggery, takže si je osaháte ještě před nastavením telefonu.

Když chcete to nejlepší

Telefon samotný láká na 6,78“ AMOLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz a 720Hz vzorkovací dotykovou frekvencí pro bleskové reakce na dotyk, což ocení právě hráči. Výhodou je i vysoký jas až 1500 nitů a samozřejmě podpora HDR10+. Telefon má ale opět i malý sekundární PMOLED displej, který ukazuje barevné animace, ale i užitečné stavové informace.



Telefon opět nabízí i sekundární PMOLED displej na zádech pro zobrazení stavových informací a líbivé grafiky.

To hlavní se ale opět točí kolem výkonu. Ten zajišťuje špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 s až 16 GB RAM a 512GB rychlým úložištěm typu UFS4.0. Výkon je zde opravdu extrémní a v kombinaci s výborným displejem výrobce dokonce tvrdí, že telefon je po hardwarové stránce připraven na ray tracing, ač herních titulů, které toto zatím podporují byste zatím spočítali na prstech jedné ruky.

Nevídané, trojité chlazení

Kde výrobce hodně zapracoval je nový systém chlazení, který telefon tentokrát chladí z více stran a je zde rozdělen pro různá využití. Pro krátkodobou zátěž je zde chladící směs z nitridu boritého, pro střednědobou zátěž telefon obsahuje grafitové pláty spolu s parní komorou, které znáte i z mnoha jiných telefonů. Pro dlouhou zátěž, zejména při hraní je zde pak přepracovaný systém aktivního chlazení.



Výrobce si tentokrát velmi vyhrál se systémem chlazení. Navzdory otevíratelné komoře AeroActive portal stále zachovává odolnost proti stříkající vodě.

Ten se skládá jednak aktivního větráčku, ale také z otevíratelné komory na zádech, která se po připojení a aktivaci větráčku otevře, aby naakumulované teplo zevnitř telefonu mohlo být navedeno přímo na lopatky ventilátoru. Ten se k telefonu opět přicvakne z boku na sekundární USB-C port. Pochválit zde musíme vylepšený systém nasazování větráčku, který je mnohem praktičtější než v minulosti. Stačí jen zacvaknout či vycvaknout úchytný systém pomocí tlačítka a je hotovo.



Větráček má tentokrát lepší systém uchycení a samozřejmě nabízí podsvícení, přídavnou konektivitu i tlačítka pro ovládání her.

Jak už jsme zvyklí z předchozích generací, větráček je podsvícený, obsahuje i přídavná tlačítka pro ovládání her, nebo USB-C a 3,5mm jack, aby vám kabely nepřekážely při hraní. Navíc ho lze použít jako stojánek. Úplnou novinkou je však integrovaný subwoofer, který podpoří už tak skvělé stereo reproduktory samotného telefonu, takže celkově získáte 2.1kanálový zvuk pro ještě lepší požitek i bez sluchátek.

Telefon samotný má ale další přednosti jako je například silná baterie s kapacitou 6 000 mAh s podporou rychlého 65W dobíjení. Těšit se můžete i na trojitý fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem, který už známe z minulého modelu, 13Mpx ultraširokoúhlou kamerkou a 5Mpx makro objektiv. Samozřejmostí je zda pak předinstalovaný Android 13 s herní nadstavbou od ROG, ale je možnost si při úvodním nastavení zvolit i prostředí čistého Androidu.



Systém nabízí spoustu vychytávek a vylepšení a hlavně futuristickou herní grafiku. Pokud chcete, lze ale systém přepnout i do čistého Androidu.

Celkově je nový ROG Phone 7 Ultimate telefon pro ty nejextrémnější hráče, kteří vyžadují skutečně to nejlepší a nevadí jim si za to připlatit. Telefon totiž vyjde na ambiciózních 34 990 Kč. Zároveň je ale telefon skvělou demonstrací moderních technologií, což je vidět hlavně na systému propracovaného systému chlazení a dalších vychytávkách. U námi testované varianty dokonce získáte větráček přímo s telefonem.

Dostupnější varianta

Pro ty, kteří si nepotrpí na detaily okolo Asus tradičně připravil i základní verzi Asus ROG Phone 7. Ta má prakticky totožný design, který se liší hlavně v chybějícím druhém displeji na zádech a otevíratelné parní komoře. Tyto prvky zde nahradilo svítící pole a logo Republic of Gamers. Výhodou však zůstává, že většina výbavy se zde nezměnila.



Srovnání základní a ultimate verze. Vypadají podobně, ale základ postrádá otevírací komůrku a displej na zádech. Naopak přidává transparentní část, abyste mohli nahlédnout dovnitř.

Telefon pohání stejný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Jen si zde můžete narozdíl od Ultimate verze vybrat i různé konfigurace pamětí - konkrétně variantu 12/256 GB nebo 16/512 GB. Baterie, stereo reproduktory, fotoaparáty, Air Triggery na boku, dokonce i voděodolnost v rámci IP54 zůstala u telefonu zachována. Bohužel však k telefonu nedostanete větráček, který však lze přikoupit k telefonu zvlášť. Navzdory tomu, koupí základní verze poměrně značně ušetříte. Prodává se totiž za 24 990 Kč za základní variantu, případně za 29 990 Kč u vyšší verze 16/512 GB.