Asus ROG Phone 8 vypadá jako běžný výkonný telefon. Herní funkce zdárně maskuje, a má pro to své důvody

I když to ještě před půl rokem vypadalo všelijak, nakonec jsme se přeci jen dočkali nové generace telefony z řady Asus ROG. Z názvu tohoto telefonu záměrně vypouštíme slůvko „herní“, které této řadě telefonů paradoxně dosti ublížilo. Ne, že by se nejednalo o výkonná zařízení pro hraní her, ale kvůli tomuto označení telefony ztrácely spoustu potenciálních uživatelů. Nová generace Asus ROG Phone 8 tak chce být co možná nejvíce mainstreamová. Zmizel aktivní větrák a vyumělkovaná záda, telefon je místo toho tenčí a podporuje IP68.

Designová záda a aktivní chlazení – to všechno je pryč. Řada ROG Phone 8 se postupně zbavuje nálepky „herní“, aby oslovila širší spektrum uživatelů. Třeba střídmějším designem nebo zvýšenou odolností

Telefony jsou i tentokrát dva, na základní model navazuje ROG Phone 8 Pro. A je mezi nimi několik rozdílů. Tím zásadním je operační paměť a úložiště. U vyšší varianty se bavíme až o 24GB RAM a 1TB paměti, u základní verze je k dostání až 16GB operační a 512GB interní paměť. Druhým rozdílem jsou záda telefonu, na nichž je u základní verze blikající logo. U Pro Varianty je připravena matice LED diod, ze které si vytvoříte vlastní krátkou zprávu.

Aktivní chladič ze samotného telefonu naopak zmizel. Telefon se chce co nejvíce blížit konvenčním telefonům a tak dostal do výbavy „pouze“ pasivní chladicí systém nové generace. Telefon je postavený na Snapdragonu 8 Gen 3 s turbo režimem X Mode, baterii o kapacitě 5 500mAh dobijete 65 Watty přes kabel nebo bezdrátově (15W). Na zádech čeká ve společném fotomodulu 50Mpx hlavní foťák s šestiosou gimbalovou stabilizací, 13Mpx širokáč a 32Mpx teleobjektiv. V průstřelu 6,78" Dynamic AMOLED displeje je umístěna 32Mpx selfie. Displej má rozlišení Full HD+, maximální jas 2 500 nitů, 1 – 165Hz obnovovací frekvenci a zabudovanou čtečku otisků prstů.

Do Česka se dostane koncem ledna

Na těle telefonu se nachází USB-C konektor i 3,5mm jack pro připojení sluchátek, které využijí režim Dirac Virtuo. Mimo 5G novinka podporuje Bluetooth 5.3 či Wi-Fi 7, eSIM tentokrát chybí. V telefonu běží Android 14 s nadstavbou ROG UI, která se může těšit na čtyři roky bezpečnostních aktualizací, a bohužel jen na dvě nástupnické generace systému. V systému je spousta funkcí, které nesou doplňkové označení AI. Umělá inteligence pomůže s generováním tapet, vyhledáváním nebo s filtrací šumu při hlasové komunikaci.

V Česku se nové modely začnou prodávat koncem ledna. ROG Phone 8 bude v paměťové konfigurace 12/256 GB stát 26 990 Kč, za ROG Phone 8 Pro ve verzi 16/512 GB budete připlácet rovné tři tisíce. Nová generace doplňkového chladiče AeroActive Cooler X se bude nabízet samostatně.

Představení telefonů řady Asus ROG Phone 8: