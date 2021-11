Ať vás Google nesleduje. Vypněte si ukládání polohy svého Androidu jednou provždy

Až po Androidu 12 spousta uživatelů zjišťuje, jak často aplikace využívají oprávnění pro přístup k vaší poloze. Při odemknutí telefonu a každou další hodinu zjišťují polohu Google služby, ale to může mít co dočinění se službou pro vyhledání zařízení nebo kvůli aktuálnímu počasí. Sociální sítě Instagram či Facebook se zase na vaší polohu dotazují zcela nahodile, což platí i pro spoustu dalších aplikací...

Jedním z důvodů časté aktualizace polohy ze strany Googlu, je funkce Historie polohy, kterou si můžete deaktivovat na těchto stránkách. Po vypnutí už americký gigant nebude sbírat žádná čerstvá data, ale ta stávající vám i nadále ukáže na této mapce. Konkrétně u mě má Google zmapované všechny cesty po Evropě a vlastně po celém světě, dokud jsem si funkci ručně nedeaktivoval. Vaše lokalizační data však můžete nadobro smazat, stačí aktivovat automatické mazání aktivit starších 3, 18 nebo 36 měsíců. Alternativně můžete data na časové ose smazat ručně, den za dnem.

I když už to vypadá dobře, Google stále sbírá vaše osobní data při používání služeb a aplikací. K úplnému osvobození od sledování je třeba na stejné webové adrese deaktivovat funkci Ovládací prvky aktivity. Při pokusu o vypnutí se zobrazí varovná stránka, která upozorňuje na to, že tímto omezíte nebo deaktivujete přizpůsobené prostředí, přestanou se doporučovat doporučená místa nebo relevantní výsledky vyhledávání a reklam. Po vypnutí této funkce vám ještě Google sám nabídne smazání starých aktivit, aby byla vaše „online stopa“ co nejmenší.

Pokud zjistíte, že vám po vypnutí této funkce přestanou fungovat některé služby nebo poklesne kvalita výsledků vyhledávání, můžete si Ovládací prvky aktivity samozřejmě kdykoliv opětovně zapnout. Pokud tuto funkce necháte vypnutou, nebude vás Google (konečně) sledovat na každém kroku. I tentokrát však platí, že je to „něco za něco“, a tak budou funkce a možnosti Google aplikací, jak v telefonu tak na webu, výrazněji omezené.

Google vás sleduje! Jak se tomu bránit?

Pokud si tedy budete muset vybrat mezi funkcemi zadarmo a mezi sdílením svých uživatelských dat, která strana mince pro vás bude důležitější?