Autodiagnostika Androidu aneb když si problémy hardwaru zjistí telefon sám

Pokud se při běžném používání stane něco vašemu telefonu, typicky vás čeká návštěva prodejny, kde jste telefon pořídili, nebo jeho odeslání do servisního střediska. Největším problémem je však to, že se vámi popisovaná chyba nemusí v servise projevit, a tak je vám telefon vrácen zpět, a samozřejmě neopravený.

Pokud se vašemu telefonu děje něco nestandardního, měla by být prvním krokem tzv. autodiagnostika. Telefon si sám zjistí, zda jeho komponenty fungují správně, a pokud nalezne nějakou chybu, stačí screenshot, a máte důkaz o tom, která z komponent nefunguje tak, jak by měla. Samsung má v této oblasti náskok, protože autodiagnostiku nabízí u všech svých telefonů, a to v rámci aplikace Samsung Members. Ostatní Androidy vyloženě „neostrouhají“, ale musí si pomoci univerzálními aplikacemi z Google Play.

U Samsungů vsaďte na Samsung Members

Pokud máte telefon řady Galaxy, pak na vás v hlavní nabídce čeká modrá ikona aplikace Samsung Members. Pokud byste ji v telefonu řady Galaxy náhodou neměli, stáhnete si ji zde. V nové verzi aplikace se dostanete ke kontrole hardwaru, buď stisknutím tlačítka Diagnostika nebo přes nabídku Získat pomoc - Diagnostika. Obsah testovaných komponent se liší model od modelu (např. stylus nebudete testovat u telefonů, které jej nepodporují), v případě Galaxy Z Fold3 máte k dispozici 24 testů.



U Samsungů můžete počítat s předinstalovanou diagnostikou v aplikaci Samsung Members

Testy se týkají baterie, displeje, sítě, vibrací, senzorů, tlačítek, nabíjení, snímačů, reproduktorů, konektivity, fotoaparátů, přisvětlení, doplňkového příslušenství, biometriky a softwaru. Testy můžete provést ručně v pořadí, jak potřebujete, příp. můžete nechat provést kompletní test všeho najednou.

Jak na autodiagnostiku Androidu:

Některé testy nelze provést ihned, musíte např. dokoupit stylus nebo rozevřít telefon, kontrola hardwaru (a softwaru) vám však dá rámcovou představu o tom, zda je s telefonem něco v nepořádku. Pokud kontrolu některých sekcí nedokončíte, zobrazí se vám ikonka testů oranžově, a to do té doby, dokud nově stanovenou podmínku testu nesplníte (např. restart telefonu, připojení sluchátek). Jednotlivé sekce autodiagnostiky nabízí i užitečné tipy, jak některým problémům aktivně předcházet.

Ostatní Androidy mají svého „doktora“

Obsáhlostí testů se Samsungu vyrovná, a možná jej i předčí, aplikace Phone Doctor Plus 2021, kterou si bezplatně stáhnete z Google Play. Aplikace nabízí více než čtyřicet typů hardwarové a softwarové diagnostiky. Nejprve je třeba povolit veškerá oprávnění (ano, je jich celá spousta) a následně dojde k postupnému automatickému testování všeho, co je možné u vašeho konkrétního telefonu otestovat.



U ostatních Androidů můžete využít univerzální apku Phone Doctor Plus 2021

Z vaší strany je potřeba určitá součinnost, musíte např. otáčet telefon, vymazat dotykem prstu na displej všechny čtverce, přiblížit se k NFC zařízení, připojit konektor do USB, vypnout Wi-Fi a mnoho dalšího. Testy jdou po sobě tak rychle, že mnohdy nedostanete fajfku jen proto, že jste si nestihli přečíst instrukce. K základním testům se můžete vrátit samostatně, pro přístup k neúspěšně dokončeným „profesionálním“ testům však budete potřebovat bezplatnou registraci.

Testů je opravdu celá spousta, a na svém telefonu můžete odhalit celou řadu případných nedostatků. Součástí aplikace jsou i moduly pro výkup nebo objednání originálních součástek, ty nás však příliš nezajímají. Pro někoho může být důležitý čistič paměti či testování „zdraví“ baterie. A pokud je pro vás povolení celé řady oprávnění něco nepatřičného, můžete po ukončení diagnostiky aplikaci hned odinstalovat. Z případných neúspěšných testů si však alespoň udělejte screenshoty a přiložte je k telefonů, který zasíláte na opravu.