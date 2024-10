Automatické vyplňování hesel v Androidu funguje jen napůl. Google by se měl inspirovat u iPhonů

Automatické vyplňování hesel nám usnadňuje život. Ve světě, kdy by mělo být každé heslo unikátní a ideálně s co největší složitostí, si je prostě nelze zapamatovat. A protože je lepení papírků s hesly na monitor počítače vyloučeno, začali jsme se stále častěji spoléhat na úložiště hesel, která dokáží uživatelská jména a hesla vyplňovat automaticky. Jenže, na Androidu funguje toto automatické vyplňování o dost hůře, než na iPhonech.



Správce hesel od Googlu funguje na Androidu nejlépe, ani on ale není při automatickém vyplňování bezchybný...

Asi se i vám někdy stane, že při pokusu o vyplnění hesla, se to delší dobu nedaří, a pokud ano, telefon třeba jen vyplní uživatelské jméno nebo dokonce uložené heslo bere jako neplatné. Jenže, když jej zadáte ručně správně, aplikace nebo hra jej akceptuje jako správné. A to se bavíme o defaultním systémovém správci hesel, který na Androidu funguje nejlépe. Pokud však využíváte k ukládání hesel aplikace třetích stran (1Password, Proton pass, LastPass, Bitwarden a další), je to s automatickým vyplňování někdy ještě horší.

iPhony jsou bezchybné, u Androidů je to 50:50

Můžete mít sebelepší aplikaci, ale automatické vyplňování hesel si na Androidu někdy dělá co chce. Někdy vám přihlašovací údaje do kolonek „jméno“ a „heslo“ naskočí automaticky, někdy se vás telefon zeptá, zda může použít uložené přihlašovací údaje, a jindy naopak můžete do políček klikat, jak chcete, a stejně se k uloženým heslům nedostanete. A nebo to dokonce aplikace ani sama o sobě nepodporuje.



Úložiště hesel v iPhonu. V iOS můžete automaticky nechat vyplňovat hesla až ze tří různých aplikací

A když už musíte přepínat mezi úložištěm a webovým prohlížečem a kopírovat hesla ručně, často se stane, že se stránka znovu načte ještě předtím, než do ní zadáte heslo. A zmínit musíme i problémy s dvoufaktorovým ověřením, kdy se po zadání uživatelského jména a ověření už nijak automaticky nedostanete k uloženému heslu. Problémem je i přihlašování, které je rozdělené na více obrazovek. Androidy zvládají maximálně to, kde máte uživatelské jméno a heslo pěkně za sebou na jedné obrazovce.

Své zkušenosti sdílejí i uživatelé na Redditu v tomto vlákně, a shodují se na tom, že u iOS je prakticky jedno, jakou aplikaci pro ukládání hesel používáte. Každá z nich funguje při automatickém vyplňování prakticky bezchybně. U Androidů je to s vyplňováním tak padesát na padesát. Přitom by stačilo inspirovat se u iPhonů. Ty mají hesla přístupná přes tlačítko na klávesnici, když telefon rozpozná, že jste na přihlašovací stránce, prakticky hned při načtení zde všechny údaje sám vyplní.

Google se však maximální věnuje oblasti Passkey, a tak není jasné, zda vůbec někdy dojde k opravě nebo alespoň k drobnému vylepšení současného stavu.

Používáte na Androidu úložiště hesel s automatickým vyplňováním? A jak jste s nimi spokojeni? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.