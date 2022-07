Axon 40 Pro zůstal věrný průstřelu. Smartphone vyšší střední třídy má v Evropě sympatickou cenovku

Po špičkovém ZTE Axon 40 Ultra se začal v Evropě prodávat i níže postavený model ZTE Axon 40 Pro. Zástupce vyšší střední třídy zůstal věrný 6,67" AMOLED displeji s rozlišením Full HD+ a 144Hz obnovovací frekvencí. Součástí panelu je i optická čtečka otisků prstů. Záda zdobí dva vystouplý fotomodul se dvěma kruhy. V jednom je připraven 108Mpx hlavní fotoaparát, ve druhém pak 8MPx širokáč společně s makrem, které fotí ostře na vzdálenost čtyř centimetrů. Stranou pak stojí ještě 2Mpx hloubková kamerka.

Pod lesklými zády čekejte, jak jinak, pevně integrovanou baterii o kapacitě 5 000 mAh, kterou díky podpoře Qualcomm Quick Charge 4+ dobijete až 65 Watty. Samotné tělo telefonu je z přední i zadní strany směrem k bočním hranám příjemně zakřiveno. Na pravém boku hledejte regulátory hlasitosti a zamykací tlačítko, na horní hraně spočívá pouze sekundární mikrofon. Primární je samozřejmě na spodní hraně poblíž konektoru USB-C. Těšte se i na stereoreproduktory s podporou DTS:X Ultra. Se 3,5mm jackem se nepočítá.



Nejdůležitější parametry ZTE Axon 40 Pro v kostce

Výkon telefonu zajišťuje 7nm Snapdragon 870, který doplní 8 či 12GB operační paměť. V prvním případě ji doplníi 128GB úložiště, v případě druhém pak 256GB paměť typu UFS 3.1. Telefon se může opřít o podporu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 či NFC, běží v něm Android 12 s nadstavbou MyOS 12.

Minimálně na českém trhu se telefony značky ZTE na pulty obchodů či do letákových kampaní moc často nedostávají, a tak musí značka své telefony prodávat ryze online. Evropský obchod však počítá i se zasláním telefonu do Česka, byť e-shop do češtiny přeložený není. Základní varianta (8 + 128 GB) vychází na 499 EUR, což dělá zajímavých 12 300 Kč s poštovným zdarma. Pokud prahnete po vyšší paměťové konfiguraci, připlatíte si necelé dva a půl tisíce. Telefon se nabízí v modré a v černé, které je jediná aktuálně skladem.

Axon 40 Pro je výrazněji ořezanou variantou Axon 40 Ultra: