Ayaneo chystá herní handheld s Androidem. Rozjedete na něm hry, na kterých jste vyrůstali

Výrobce Ayaneo je známý zejména ve světě herních konzolí, v němž se snaží konkurovat Nintendu Switch a Steam Decku. Její herní konzole však běží na Windows, což je současně výhoda, ale z určitého úhlu pohledu i nevýhoda. Tentokrát však firma udělala netradiční krok a oznámila herní konzoli, ve které poběží Android. Chce konkurovat smartphonu, a to třeba tím, že si na konzoli zahrajete retro hry, na kterých jste vyrůstali.

Ayaneo Pocket AIR je přenosná herní konzole, která nabídne 5,5" OLED displej s rozlišením Full HD a poměrem stran 16:9. Po bocích displeje čekejte standardní rozvržení ovladačů, kurzorový kříž, čtyři herní tlačítka, dva joysticky, zadní triggery a také čtyři systémové klávesy. Tloušťka konzole (mimo gripů) činí 7 mm, Ayaneo Pocket AIR váží 380 gramů. Na jejím těle najdete stereoreproduktory, slot pro microSD karty, 3,5mm jack a dobíjecí USB-C.



Konzole bude mít přístup ke cloudové databází retro her, které si pamatujete ze svého dětství

Napájení bude zajišťovat 7 350mAh baterie, výkon obstará čipset Dimensity 1200 od MediaTeku. Tedy stejný, jako nabízí např. OnePlus Nord 2, Xiaomi 11T a některé další levnější Androidy. Funkce SoundTapMagic přidá při hraní k herním zvukům přirozené vibrace. Do výbavy se dostal i šestiosý gyroskop a vibrační lineární motor X-axis.

Retro hry i ty nejnovější

V konzoli běží Android s nadstavbou AYAHome, do které byly portovány všechny softwarové funkce z herních konzolí s Windows. Bude tak např. možné rychle přecházet mezi výkonovými režimy, nastavovat rychlost ventilátoru (jeho výduch je na horní hraně) či monitorovat výkon zařízení. Přímo od výrobce dostanete exkluzivní přístup k retro hrám, které si do konzole jendnoduše stáhnte z cloudu. A nebude chybět ani Google Play, v němž si zahrajete hry, které podporují ovladač, desktopové hry z cloudu, Steam Link či emulované hry z Play Station Portable (PSP).

Ayaneo Pocket AIR se do prodeje dostane koncem srpna. Cenu zatím neznáme, ovšem firma ji už brzy zveřejní na Indiegogo. Ten bude totiž hlavním prodejním kanálem. Současně se zde objeví i další specifikace konzole, které zatím neznáme, např. operační paměť, přesnou verzi Androidu nebo rychlost dobíjení. A pokud bude cena nastavena správně, mohli byste se vcelku snadno vrátit do dětských let, kdy hernímu průmyslu vládl GameBoy či Nintendo 3DS.

Zdroj Ayaneo