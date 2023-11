Až dosloužím, chci do truhlíku. Z nepotřebných krytů pro iPhony vyrostou květiny

Společnost iGreen rozšířila svou nabídku produktů o kryty pro iPhony, které můžete v budoucnu zasadit a zalévat, aby vám z nich následně vyrostla předem vybraná květina. Kryty jsou k dispozici ve třech barevných variantách, a to pro iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro a iPhone 15 Pro.



Italská firma iGreen začala nabízet kompostovatelné kryty pro iPhony. Pokud je zasadíte, vyroste z nich vybraná květina. Každá barva krytu je pevně svázana se smínky rostlin, které v krytu čekají na zasazení

Jedná se o ochranné kryty, jejich hlavní myšlenkou je recyklace. Pokud vám starý iPhone doslouží a pošlete jej dále do světa, jeho kryt můžete zasadit do země a čas od času zalévat. Kryt vyrobený primárně z kukuřičného škrobu se po několika měsících kompletně rozloží, a současně v této fázi do zeminy vypadnou semínka se základními živinami pro růst květin. Ty se liší podle barvy vybraného krytu. Ze zeleného vyroste bazalka, ze žlutého sedmikráska a z modrého zase pomněnka.

Kompostovatelné kryty jsou vyráběny v Itálii, a objednat si je můžete na e-shopu výrobce. S daní a poštovným stojí jeho odeslání na českou adresu 23,15 EUR, tedy po přepočtu zhruba 570 Kč. Kryt je pružný, ale trochu tlustší, než běžná ochranná pouzdra. A nedostatkem je i to, že se vyrábí jen pro iPhony Pro, nikoliv pro jeho zvětšenou verzi Pro Max, ani pro základní dvojici iPhonů. Přesto může být zajímavým doplňkem pro ty, kteří vyznávají ekologii, a chtějí mít na iPhonu doplněk, který má mimo ochrany ještě další smysl.

