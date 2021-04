Bájný AirTag je tu. Že Apple jen dohání konkurenci? Jen se podívejte, co jeho placička umí

Jeden připnete ke klíčům, další dáte do batohu a hned je uvidíte na mapě v aplikaci Najít. To je hlavní funkce nově představené placičky Apple AirTag. Škarohlídové řeknou, že Apple jen dohání konkurenci, ale už z keynote a představených funkcí nabývám dojmu, že Apple zase vymyslel něco navíc.

Funkce Precision finding umí na iPhonech s ultraširokopásmovým čipem U1 (mají ho iPhony 11 a novější) najít AirTag za pomoci kamery, akcelometru a gyroskopu. Pokud by ani to nepomáhalo, má AirTag integrovaný reproduktor, takže ho ze svého iPhonu můžete prozvonit. Pokud něco zapomenete trochu dál, mimo domácnost, váš tag vypátrá služba Najít.

Hledá věci, ne lidi

AirTag vysílá zabezpečený Bluetooth signál. Okolní zařízení (tedy všechny iPhony, iPady... po celém světě) zapojená do služby Najít signál zachytí a nahlásí polohu daného tagu do iCloudu. Vy ji pak uvidíte na mapě. Právě v tom je největší síla platformy od Applu. Vzhledem k tomu, že Samsung do pátrání nedokáže zapojit všechny smartphony, je Apple výrazně napřed.

Hledání a reportování tagů je anonymní a komplet šifrované, chrání soukromí všech zúčastněných. Navíc je úsporný, takže by vás neměly trápit baterie ani datové limity. To i proto, že i vaše iPhony budou lokalizovat AirTagy ostatních.

Polohu svého AirTagu pochopitelně vidíte jen vy. Vaše polohová data a jejich historie se do samotného AirTagu nijak neukládají a v anonymitě zůstávají i zařízení, která polohu AirTagu nahlásila. Stejně jako ostatní zařízení, také nové štítky můžete přepnout do režimu ztraceného zařízení. Jakmile je někdo lokalizuje, dostanete notifikaci.

Na standardní baterii, která se dá snadno vyměnit, vydrží AirTag víc než rok. Až bude načase ji nahradit, iPhone vás upozorní. Nechybí ani voděodolnost proti polití, vodě a prachu IP67 (vydrží 30 minut v hloubce jednoho metru). Pokud si AirTag koupíte v Apple Online Store, můžete si jej nechat i bezplatně gravírovat, třeba emotikonem nebo iniciály, což se hodí, abyste si v rodině ty své nepletli. Koupit lze jeden kus, ale i sadu čtyř.

Levnější než konkurence

Apple AirTag lze objednat od 23. dubna, cena jednoho kusu je 890 Kč. Balení čtyř vyjde na 2 990 Kč (tedy kus za 748 Kč). Apple jako by kopíroval cenovou politiku konkurenčního Samsung Galaxy SmartTag, který je za 899 Kč, čtyři kusy za 2 599 Kč.

V Apple Online Store je dispozici i četné příslušenství, jako jsou kožené klíčenky nebo poutka. Vtip je v tom, že ty Apple originální jsou dražší než samotná lokalizační známka. Např. kožená klíčenka stojí 1 090 Kč. Od toho jsou tu třetí strany, třeba Belkin je o poznání levnější.