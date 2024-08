Barbie dostala svůj telefon. Uvidí se v zrcátku, ale bude se muset obejít bez sociálních sítí

Samotné panence Barbie („opravdové od Mattela“), která letos oslavila 65. výročí svého vzniku, by asi nevadilo používat tlačítkový telefon bez internetu, protože sama vstupuje do seniorního věku a na smartphony nemusí být zvyklá, ale jak je to s řádově mladšími uživatelkami, které by si nový Barbie Phone od HMD mohly chtít pořídit právě proto, že je spojován se jménem slavné panenky, to je otázka.

Barbie Phone od výrobce HMD je vlastně identický model jako „hloupé“ tlačítkové véčko Nokia 2660 Flip, které se prodává také v Česku (za 1700 Kč). Výrobce ho pouze oblékl do křiklavě růžové barvy, na vnější flip umístil lesklou plochu, která slouží jako zrcátko, a dolů natiskl licencované logo „Barbie“. Novinkou je balení obsahující vedle telefonu i dva vyměnitelné zadní kryty, nálepky a šňůrku s korálky. Díky těmto vylepšením cena vyskočila na 3000 Kč, prodej v Česku ale zatím nebyl ohlášen.

Nokia 2660 Flip katalog rozměry a hmotnost: 109 × 55 × 18,9 mm, 123 g

displej: 2,8", nedotykový TFT LCD, 240 × 320, 143 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: microUSB Type-B, Bluetooth 4.2

paměť: ? GB, microSDHC (32 GB), baterie: 1 450 mAh

procesor: Unisoc Tiger T107 (1× Cortex-A7, 1 GHz, 22nm)

operační systém: nestandardní

fotoaparát: 1,0MPx, video, blesk 18 %

vybavenost cena: 1 689 Kč

Z marketingu firmy není moc zřejmé, pro koho je vlastně HMD Barbie Phone určený. Zda jsou to malé holky (před)školního věku, které by ale tím pádem teoreticky telefon nemusely mít žádný, nebo spíš mladé slečny, které ale telefon bez možnosti minimálně napsat kamarádkám přes Messenger asi nebudou chtít. A už vůbec nemluvíme o uživatelkách z vizuálů HMD, které vypadají jako účastnice reality show Love Island. U nich je používání takového telefonu opravdu iluzorní.

Pokud jde jen o imagovou záležitost, kterou výrobce dává najevo – podívejte, i bez názvu Nokia na telefonu jsme to pořád my, HMD –, tak je asi vše v pořádku. Telefon s parametry, které ničím neoslní, se alespoň může stát sběratelskou raritou, které už v dnešní době orientované téměř výhradně na výkon a efektivitu už nikdo moc nevyrábí.