Barcelona zůstává centrem telekomunikačního byznysu. Veletrh MWC bude hostit nejméně do roku 2030

Doba pandemie se s výrobci smartphonů, ani nikým jiným z tohoto odvětví příliš nemazala a jednou z největších daní v posledních letech bylo zrušení velkých veletrhů. Nebylo tak jasné, zda se mobilní veletrhy, včetně toho největšího - MWC v Barceloně, vrátí do původní podoby, a jak to s nimi bude dál.



Výstaviště Fira Grand Via už poslední více než dekádu neodmyslitelně patří k veletrhu MWC.

Nyní už je více než jisté, že minimálně ten barcelonský veletrh tu s námi bude ještě mnoho let. Jeho pořadatel, organizace GSMA, na svém zasedání rozhodla, že město Barcelona bude největší mobilní událost v Evropě, veletrh Mobile World Congress, hostit minimálně do roku 2030. Předchozí dohoda přitom platila pouze do roku 2024.

Barcelona a její výstaviště Fira Grand Via, každým rokem přivítá desítky tisíc návštěvníků a stovky vystavovatelů. Tím, že událost nebývá otevřená pro veřejnost, je tak i místem pro byznys, kde na pozadí vznikají nové dohody a partnerství firem. Výjimkou byly jen roky 2020 a 2021. V tom prvním byla akce kvůli situaci s COVID-19 zrušena úplně jako jeden z prvních velkých veletrhů, o rok později pak sice akce proběhla, ale s přísnými omezeními a jen zlomkovou účastí.

Ač mají všichni veletrh MWC spojený s Barcelonou, ve skutečnosti je jeho historie spjata úplně s jinými regiony. První ročník odstartoval v roce 1990 v italském Římě a každý rok pak měnil své působiště. Událost hostil i německý Berlín, portugalský Lisabon, řecké Athény a pak několik let probíhal ve francouzském městě Cannes. Až v roce 2006 se akce přesunula do Barcelony, kde probíhá dodnes.

Náš loňský vstup z poloprázdného MWC:

Zdroj: MobileWorldLive