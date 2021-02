Baterie do notebooků za 10 let zlevnily o třetinu. U mobilů se naopak zdražovalo

Baterie do notebooků se v roce 2020 prodávaly v průměru za 1 420 Kč, což je o 598 Kč méně než před deseti lety. Baterie do mobilních telefonů se vydaly opačným směrem, od roku 2010 dodnes zdražily z 259 na 331 Kč. Vyplývá to z dat obchodu BatteryShop.cz.

Ceny baterií ovlivňuje řada faktorů od nákladů na výrobu a dopravu přes ceny surovin až po kurz dolaru, ale hlavním vlivem jsou rozdílné požadavky diktované vývojem. „V uplynulých deseti letech byly kladeny stále vyšší nároky na menší rozměr a nižší váhu notebooků, výrobci tlačili na nižší cenu. Proto se zmenšovaly i akumulátory, klesala spotřebu materiálu a díky tomu za 10 let poklesla cena bezmála o třetinu. Naopak v případě smartphonů kvůli růstu výkonu, displejů a množství funkcí rostl i nárok na spotřebu energie, mobily se zvětšovaly a s nimi i baterie,“ vysvětluje trend Radim Tlapák, ředitel BatteryShopu.

Vývoj průměrné ceny akumulátorů do mobilních přístrojů

Cena baterií 2010 2015 2020 Baterie do notebooků 2 018 Kč 1 695 Kč 1 420 Kč Baterie do telefonů 259 Kč 269 Kč 331 Kč

Trh s bateriemi do mobilních zařízení ovlivnila také pandemie. Už začátkem roku se začaly zpožďovat dodávky kvůli uzavření čínských továren, opožděné výrobě a omezení přepravních kapacit. Znát jsou i celospolečenské změny. Hromadný přechod na home office výrazně zvedl prodej baterií do záložních zdrojů UPS. Omezené cestování naopak utlumily poptávku po bateriích do fotoaparátů a videokamer.