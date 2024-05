Baterie Enovix mají namířeno do mobilů. Slibují vyšší energetickou hustotu, která se časem ještě zlepší

Ve světě baterií pro smartphony čas od času přijde nová společnost, ukáže „revoluční“ baterie a pak se po ní slehne zem. A to proto, že nemá žádného mobilního partnera, s nímž by spolupracovala, resp. by mu na míru vyvinula mobilní baterie.

To však neplatí o firmě Enovix, která potvrdila vývojovou dohodu s jedním z pěti OEM výrobců smartphonů na světě, co do objemu prodaných kusů. Enovix se tak dohodl s Applem, Samsungem, Xiaomi, Oppo nebo s konsorciem Transsion, pod nějž spadají značky Tecno a Infinix.



Baterie Enovix EX-1M slibuje zvýšení kapacity o 18 %, a to při zachování stávajících rozměrů, vzorky baterie jsou už teď k dispozici osmi největším výrobcům světě. Enovix navíc uzavřela vývojovou dohodu s jedním z pěti největších OEM výrobců na světě. O kterou značku se jedná, zatím nevíme

Firma společně s podpisem dohody se zatím blíže neupřesněným výrobcem vydala i obsáhlou prezentaci, ve které zmiňuje hlavní výhody nových baterií typu „3D Sillicon Lithium-ion“. První model baterie EX-1 přišel s 18% zvýšením kapacity při zachování stávajících rozměrů, jednalo se však o standardní akumulátor s pomalejším dobíjením a s garantovanými 500 cykly bez výrazného poklesu jeho kapacity. Podepsaná dohoda se však týká baterií EX-1M, které mají vlastnosti srovnatelné s EX-1, dvojnásobný životní cyklus (1 000 nabití) a rychlejší dobíjení. Vzorky jsou výrobcům k dispozici už v probíhajícím čtvrtletí.

Kapacita baterií se bude zvyšovat

V posledním čtvrtletí letošního roku budou dotaženy baterie EX-2M, které při zachování vyšší životnosti a rychlého dobíjení nabídnou až o 30 % větší kapacitu při zachování stávajících rozměrů, než konvenční Li-Ion baterie. Model EX-3M plánovaný na rok 2025 pak slibuje ještě větší zvýšení kapacity a ještě rychlejší nabíjení, přesná čísla však výrobce neuvádí. Podle harmonogramu by chtěl mít v roce 2025 k dispozici několik modelů baterií pro smartphony a také více výrobních linek pro smartphonové baterie. První telefon s novým typem baterie by se měl, podle předpokladů firmy, dostat na trh nejpozději příští rok.

Firma Enovix sídlí v Silicon Valley v USA, výzkum a vývoj probíhá v Indii a Malajsii, samotná výroba baterií pak v jihokorejském Nonsanu. Z těchto lokací můžeme usuzovat bližší provázanost, jak s Applem, tak i se Samsungem. Firma však svého partnera zatím konkrétně neuvádí.

Výroba baterií Enovix výrobním procesem druhé generace:

