Baterie v telefonech dosáhnou na vyšší kapacitu bez navyšování rozměrů. Pomůže technologie z elektromobilů

Roky se mluví o nových typech baterií smartphonů, které mají nabídnout výrazně vyšší kapacity a přinést mnohem delší výdrž na jedno nabití, než je současný „jednodenní“ standard. Společné tyto projekty mají většinou to, že skončí jen u funkčního prototypu v laboratoři a reálné produkce se nedočkají. Nová technologie od Samsungu ale nemusí být nutně tento případ.



Ukázka dříve a dnes používaných typů baterií (vlevo) ve srovnání s novou technologií (vpravo).

Jak informoval jihokorejský server The Elec, společnost Samsung SDI by totiž měla u telefonů začít využívat stejný typ baterií, který dodává do elektromobilů. Tyto baterie využívají jiného uspořádání anody a katody. V minulosti jsme mohli vidět cylindrické baterie, kde byly anoda a katoda spolu s oddělující vrstvou srolovány do pomyslné ruličky. Dnes jsme se posunuli u telefonů k tomu, že tato „rulička” je výrazně placatější, což je vhodné pro umístěný v tenkých zařízeních.

O více než 10 % silnější baterie

Nová technologie, kterou už si jihokorejská firma úspěšně vyzkoušela ve velkém u článků pro elektrická auta, se liší v tom, že jsou zde anody a katody vrstveny na sebe ve více vrstvách. Tato změna dovolí výrobu silnějších baterií při stejné fyzické velikosti. Výhodou je i to, že tyto baterie budou moci efektivně využít prázdných prostor. Ty dnešní totiž obsahují hluchá místa kvůli tomu, aby při rozpínání baterie při dobíjení nedošlo k jejímu poškození.

Vzhledem ke zkušenosti z elektromobilů server The Elec odhaduje, že by se díky tomu telefony mohly dočkat navýšení kapacity baterie o více než 10 %. Telefony s 5 000mAh baterií by tak mohly mít kapacitu zhruba 5 500 mAh. Není to sice revoluce, ale každý nárůst kapacity bez nutného nárůstu objemu se počítá. Alternativou pak je, že by výrobci mohli kapacitu zachovat, při snížení váhy a ztenčení těla smartphonu.

Samsung aktuálně výrobu nových baterií už testuje a chystá velkou investici pro modernizaci stávajících linek, které by je pak měly začít vyrábět. Termín, kdy bychom se jich v telefonech mohli dočkat, neznáme, ale vzhledem k tomu, že technologie už je hotová a odzkoušená, nemuselo by to trvat dlouho.

Zdroj: The Elec, Via GSMArena