Beeper je zpátky jako univerzální chatovací aplikace pro Android. Už teď podporuje 11 služeb, chybí jen iMessage

Aplikace Beeper Mini byla jednou z prvních, která prolomila bariéry platformy iMessage, a dostala tuto komunikační službu i na Android i bez nutnosti přihlášení přes Apple ID. A to s modrými, nikoliv zelenými bublinami. Následně zasáhl Apple a změnil iMessage tak, aby se už stejným způsobem nedala obejít. A to znamenalo i konec aplikace Beeper Mini. I to však, společně s hrozící regulací ze strany EU, otevřelo dveře k tomu, že Apple nakonec potvrdil budoucí podporu RCS. Do oběhu se však dostává zcela nová, která umožní komunikace přes spoustu dalších messaging služeb. Jen iMessage tentokrát chybí...



Beeper: Universal Chat je univerzální komunikátor, do kterého přidáte 11 komunikačních služeb, které běžně potřebují svou vlastní aplikaci

Nově vydaná aplikace Beeper: Universal Chat je zatím k dispozici jen v rámci předběžného přístupu. Jedná se o aplikaci předělanou od základů, na které se ještě bude pracovat. Už teď však slouží k propojení textové komunikace spousty dalších aplikací do jedné. Konkrétně do ní můžete přidat Google Chat, Messenger, RCS/SMS, Signal, Telegram, WhatsApp, Discord, Slack a také přímé zprávy na sociálních sítích Instagram, LinkedIn a X. Jedna komunikační aplikace vám tak ušetří instalací dalších aplikací.

Se všemi aplikacemi však musíte nejprve aktivovat propojení, je to však jen otázka několika vteřin, což jsme si vyzkoušeli u aplikace WhatsApp. Stačí zadat telefonní číslo a už vám v liště vyskakuje notifikace o připojení dalšího zařízení. Zadáte kód zobrazený v Beeperu, a propojení je hotové. Zprávy ze všech aplikací se vám zobrazují v jednotném layoutu, který je, buď základní, nebo „profesionální“. A aplikace prostě funguje tak, jak má. Samotná propojení se vám ukládají pod účet, a v případě migrace na jiný telefon budete jen potřebovat zadat Recovery Code. Ten se vám na displeji objeví při registraci, ale jen jednou, a je doporučeno jej uložit pro možné budoucí použití.

Čekací listina nebo na pozvání

Aplikace je svižná a stabilní, působí moderně a je plná funkcí. Nabídne schémata, widgety na plochu i chatovací bubliny. V současné době bojuje jen u skupin na Telegramu, které používají kanály. Na druhou stranu je zde ještě spousta místa ke zlepšení. Úvodní synchronizace může zabrat až 8 minut a aplikace má několik bugů v rámci uživatelského rozhraní. Vývojáři však mají s aplikací velké plány. Brzy přibude třeba podpora Android Auto nebo archivace zpráv. A ano, chystá se i předplatné, ale zatím je na něj ještě brzy...

Aplikaci pro Android můžete bezplatně stáhnout zde. Pokud jste Beeper dříve nepoužívali, budete se muset zaregistrovat a opsat z doručeného e-mailu šesticiferný kód. Následně se můžete zařadit na čekací listinu, nebo použít referral kód (třeba náš refer.beeper.com/cTciuB), kterým listinu přeskočíte. Kód může být za 24 hodin použitý maximálně pětkrát. Vývojáři touto metodou pro vstup zajišťují, že nedojde k masivnímu nárustu používání služby, takže se zátěž bude rozšiřovat postupným tempem. Navíc se jedná o betaverzi aplikace, takže skutečně není kam spěchat. Pro iOS zatím aplikace k dispozici není.