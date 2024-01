Belkin zaujal příslušenstvím pro vlogery. Otáčecí stojánek pro iPhone ohlídá, abyste neutekli ze záběru

Výrobce příslušenství Belkin oznámil zajímavý doplněk pro iPhone. Jedná se o stojánek pro iPhone, který podporuje technologii MagSafe. Jeho největší zajímavostí je automatické sledování uživatele prostřednictvím fotoaparátu v iPhonu. Stojánek se může pohybovat a otáčet v rozmezí 360° a dokáže se naklonit až o 90°. Plynulý pohyb při zapnutém FaceTime nebo nahrávání selfie videí zajišťují tiché elektromotory.



Belkin Auto-Tracking Stand Pro with DockKit se bude líbit tvůrcům obsahu. Můžete se stavět třeba na hlavu, ale iPhone vás bude mít neustále v záběru

Příslušenství se označuje jako Auto-Tracking Stand Pro with DockKit. iPhone se s ním spáruje pouhým dotykem (NFC), přesto však stojánek pro detekci uživatele nepotřebuje žádnou další speciální aplikaci. A to znamená také to, že u u různých specifických fotoaplikací zřejmě nebude fungovat.

Součástí stojánku je integrovaná baterie, která vydrží na jedno nabití až pět hodin. Dobijete ji přes USB-C konektor. Stojánek navíc dobíjí magneticky připevněný iPhone pomocí 15W bezdrátového dobíjení. Belkin ještě nezná přesnou dostupnost stojánku, víme alespoň koncovou cenu, která bude 180 dolarů. Po přepočtu a přidání DPH se dostáváme zhruba na necelých pět tisíc korun.

Belkin stojánek pro iPhone s automatickým sledováním:

Zdroj: Belkin