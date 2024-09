Berlín, Paříž i Londýn. Hudební kluby nejen v evropských metropolích přelepují foťáky telefonů nálepkami

Telefon je s námi na každém kroku a v posledních letech slouží stále častěji k tomu, abychom na něj zaznamenali událost, která se jen tak nebude opakovat. Jenže, v poslední době se z focení a natáčení telefony stala masová záležitost. Místo toho, abychom si okamžik vychutnali ve skutečnosti, koukáme na scénu přes displej smartphonu. A můžete se vsadit, že na záznam nebo fotky se posléze podívá jen málokdo.



Bezpečnostní nálepky na zadní fotoaparáty mají různé podoby a styly. Často se volí různé kontrastní varianty, u nichž lze na první pohled zkontrolovat, že jsou stále na telefonu. Jejich sundání je značně komplikované, objektiv často vyčistíte až doma po akci

Hudební kluby nebo speciální akce v evropských metropolích a atraktivních turistických destinacích hromadě začínají přelepovat fotoaparáty telefonů svých návštěvníků. Nic totiž nedokáže zkazit překvapení tak, jako recenze uživatelů v Google Mapách s fotografiemi. Když na místo přijdete, víte o všem, co váš čeká. Stále častěji se tak prosazuje zákaz focení a natáčení videí. A protože nefunguje „na dobré slovo“, dochází k přelepování objektivů fotoaparátů. Pokud nálepky odlepíte, pobyt v klubu nebo na akci tímto krokem pro vás končí.

Přelepování jako běžná praxe

Jedná se o stejnou praxi, kterou pravidelně zažíváme i my novináři. Výrobci se tímto krokem jistí, že nedojde k žádnému nežádoucímu informačnímu úniku. Nejedná se přitom o žádné obyčejné samolepky. Po nalepení drží velmi pevně, a když je sundáte, zůstane na objektivu ještě část samolepicí plochy. A to je cílem, protože zadní foťáky byste si měli vyčistit a zbavit zbytků samolepek až po akci, ideálně až doma.

Hudební kluby se shodují v tom, že smartphony v nich kazily atmosféru. Lidé si speciální okamžiky natáčeli, aniž by v reálném čase prožívali speciální chvíle. Místo toho pořizovali obsah, na který se „už nikdy v životě nepodívají“. Jiní zase dávali telefonům přednost před přáteli okolo sebe. Zákaz focení a natáčení umožnil lidem se na akcích podobného druhu skutečně bavit a odvázat, a to bez rizika, že je někdo v „nepatřičně situaci“ vyfotí. Kluby díky tomu mohou udržet „překvapení“ i jedinečnou atmosféru. Ale neméně důležitým aspektem bylo i soukromí účastníků, které se nedostane do online světa.

Protože, co se stane v klubu, zůstane v klubu...

