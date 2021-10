Bez fanfár a publicity. Google oznámil finální Android 12, na nové Pixely si ještě počkáme

A je to tady, na světě je finální verze Androidu 12! Že jste čekali uvedení systému společně s novými Pixely? My také, přesto se Google rozhodl, že finální verzi systému oznámí samostatně na svém blogu, zatímco my si musíme na premiéru řady Pixel 6 ještě pár týdnů počkat. Ovšem, i samotná dostupnost Androidu 12 se pojí jen se zdrojovými kódy v rámci AOSP (Android Open Source Project), do stávajících Pixelů update dorazí až v následujících týdnech...

Google se pochlubil, že betaverzi systému otestovalo přes 225 tisíc uživatelů, díky jejichž zpětné vazbě bylo vyplněno 50 tisíc bug reportů, které pomohly s vyladěním systému do současné podoby. Google pro vývojáře chystá koncem října Android Dev Summit, na kterém detailně vysvětlí novinky v systému. A někdy v mezidobí můžeme očekávat premiéru řady Pixel 6, podle spekulací by se tak mělo stát 19. října. Telefony by se měly začít prodávat 28. října, tedy druhý den vývojářského summitu, k němuž se můžete registrovat zde.

Představujeme Material You - nový vzhled Androidu 12:

Zdroj Android Developers