Bez karty nebo mobilu. MasterCard chce, aby se v obchodech dalo platit skenem obličeje či prstu

Placení kartou, hodinkami nebo mobilem jsou dnes velmi populární způsoby úhrady v obchodech, což s jasnou dominancí potvrdila například i naše velká redakční anketa na Živě.cz. Přestože jde o velmi pohodlné způsoby placení, například oproti tahání drobných či větší sumě v hotovosti, stále jsou způsoby, jak lze placení ještě zpříjemnit.



MasterCard chce, aby budoucnost placení bylo v biometrii. Obchodníkovi jen ukážete obličej a bude zaplaceno

To nyní ukazuje společnost MasterCard, která představila vizi toho, jak bychom mohli v budoucnu platit. Hlavní roli v ní přitom hraje sám člověk a biometrie. V rámci nově představeného programu Biometric Checkout Program chce firma ještě více zjednodušit systém placení v obchodech tak, aby místo nutného zařízení nebo kartičky stačil pouze váš prst či, ještě lépe, jen sken obličeje.

Ale samotný úsměv na pokladnu dám o sobě stačit nebude. Uživatelé budou muset nejdřív do platebního ekosystému, přes mobilní aplikaci či software provozovatele lokální identity, vytvořit a nahrát svůj ověřený biometrický klíč. A to při splnění všech úředních povinností, včetně platných standardů ochrany osobních údajů.

Stačí obličej nebo ruka

Jakmile by byl biometrický záznam ověřený, zákazník by mohl na podporovaných místech platit jen tím, že by se „usmál” na terminál nebo k němu přiložil ruku. To by znamenalo lepší zákaznický „komfort“, ale celkově i rychlejší placení, jelikož by odpadlo hledání karty či telefonu. To by dle MasterCard zkrátilo čekání ve frontách v obchodech, na což by mohly slyšet třeba i obchodní řetězce.

Samotné zavedení do praxe zatím ještě zdaleka není na pořadu dne, nicméně firma už úzce spolupracuje s různými startupy a výrobci terminálů na vytvoření jednotného a bezpečného řešení, které by v obchodech bylo možné nasadit. Nutné je, aby bylo řešení připraveno pro snadné zapojení obchodníků, ale hlavně i bank a dalších poskytovatelů platebních řešení.

Mastercard této technologii velmi věří, jelikož dle různých průzkumů biometrické ověřování vyhovuje 74 % uživatelů, přičemž většina je současně považuje za bezpečnější. Firma tak spoléhá na rychlý růst biometrických plateb, přičemž trh s těmito technologiemi by už v roce 2026 měl mít hodnotu více než 18 miliard dolarů. Uvidíme tedy, zda se podaří firmě MasterCard podobné řešení dotáhnout do konce.

