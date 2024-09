Bezdrátová turbína nabije telefon i v úplné divočině. Stačí, aby trochu zafoukal vítr

Když vyrážíte na cesty, určitě si s sebou berete powerbanku. Ti, kteří vyrážejí na delší dobu do přírody si mohou přibalit cestovní solární nabíječku. Na světě je však relativně kompaktní produkt, který dokáže elektroniku dobíjet na cestách i bez dostatečného slunečního svitu. Větrná turbína Shine 2.0 potřebuje jen to, aby trochu (ideálně více) zafoukal vítr...



Turbína může na cestách třeba nabít smartphone. Stačí jen, aby foukalo. Čím více, tím lépe

Turbína je skládací, a to to podoby, která připomíná protažený míč pro americký fotbal. Podle výrobce váží necelých 1,4 kg. K turbíně je k dispozici i trojnožka, přičemž ustavení turbíny pro nabíjení trvá pouhé dvě minuty. Oproti solárnímu nabíjení dokáže turbína nabíjet i v noci, ale za předpokladu, že alespoň trochu fouká. Při rychlosti větru okolo 13 km/h se dobíjí výkonem 5 Wattů, nabíjení běžného smartphonu by tak při „jemném vánku“ zabralo až 11 hodin.

Čím více fouká, tím lépe

Při maximální síle větru 45 km/h dokáže vyprodukovat dobíjecí výkon 50 wattů, a to už je jiná písnička. Vyrobená energie se ukládá do interní powerbanky o kapacitě 12 000 mAh, ze které můžete dobíjet koncová zařízení výkonem až 75 wattů. Na celé turbíně je zajímavá i možnost propojení přes Bluetooth s mobilní aplikací, která umožní na dálku monitorovat aktuální rychlost větru, dobíjecí výkon a odběr spotřebičů, které se z ní nabíjejí. Mimo telefonů a tabletů můžete počítat s dobíjením hodinek, notebooků, foťáků, notebooku, apod.

Nabíjení mobilů vzduchem „trochu jinak“:

Turbína se nabízí na Kickstarteru, kde varianta se základním příslušenstvím vychází na 8 tisíc korun. Za příplatek je k dispozici vyšší trojnožka nebo další dodatečná kabeláž.

I tentokrát se jedná o tip na zajímavý produkt z Kickstarteru. Případné dotazy směřujte přímo na stránky kampaně.

Via: The Verge