Bezdrátové nabíjení Qi2 25W slibuje vyšší rychlost a efektivitu. Podporovat jej mají i významní výrobci Androidů

Bezdrátový nabíjecí standard Qi 2.2.1 dostal nové jméno – Qi2 25W. Jedná se o novou podobu standardizovaného bezdrátového nabíjení, které bylo oznámeno asociací WPC (Wireless Power Consortium). Ta slibuje, že společně s uvedením tohoto standardu jej začnou podporovat i významní výrobci telefonů s Androidem, což by se u mnohých značek stalo vůbec poprvé, přesné značky však zmíněné nejsou. A podpora tohoto standardu je jistá i u iPhonů.



Nový standard Qi2 25W slibuje zapojení významných mobilních značek a také daleko rychlejší bezdrátové dobíjení než dosud

Asociace uvedla, že certifikací už prošlo 14 zařízení různých značek, a to jen v minulém týdnu. Komplexní testování je nyní otevřené pro stovky dalších zařízení, které čekají v řadě na to, aby mohly být otestovány. Většina z těchto zařízení samozřejmě spadá do kategorie příslušenství – jmenovitě se bude jednat o nabíječky či powerbanky. S napětím však budeme očekávat, jak rychle se objeví první telefony s Androidem, které začnou podporovat nový standard bezdrátového nabíjení.

Konečně s magnety?

Zatím však není jasné, zda bude jeho podmínkou umístění magnetů pod krytem, což je asi to nejdůležitější, na co uživatelé Androidů čekají. Už základní podoba standardu Qi2 slibovala povinné magnety, členové asociace si však schválili standard „Qi2 Ready“, který povinnost magnetů vyškrtl. Ty se místo toho přesunuly na doplňkové kryty telefonů. Pokud Qi2 25W skutečně přinese povinnost vestavěných magnetů a některý z výrobců Androidů se odhodlá k jeho podpoře, přinese to konečně i možnost připojení magnetického příslušenství ve stylu MagSafe od Applu. Zmizí tedy potřeba využití magnetických krytů nebo nalepování magnetických samolepek.

Aktuální oznámení konsorcia WPC má smysl i proto, že se podpora magnetického bezdrátového dobíjení očekává od připravované řady Pixel 10 od Googlu. A od ní by se pak mohly inspirovat další značky. Samotné Qi2 25W zvedá maximální nabíjecí výkon z 15 na 25 wattů, minimalizuje energetickou ztrátu při nabíjení přesnějším zarovnáním magnetů a dynamicky upravuje výstup při nabíjení. Samozřejmě je pak zpětně kompatibilní se starším standardem Qi, resp. je připravený na ještě rychlejší bezdrátové nabíjení budoucnosti.