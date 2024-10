Bezpečnost prezidentů je na prvním místě. Ale jen do té doby, než jejich místo pobytu prozradí aplikace Strava

Strava je populární fitness aplikace, kterou na celém světě používá přes 120 milionů lidí. Jedním z klíčů jejího úspěchu je nahrávání běžeckých a cyklistických aktivit, sdílet je a chlubit se svými dosaženými výsledky v online prostředí. Problémem je však to, když někteří uživatelé sdílí příliš mnoho informací. Francouzský deník Le Monde vyzkoumal, že ochranky prezidentů hojně používají aplikaci Strava, a tím i případným útočníkům prozrazují, kde se prezident, tedy osoba s nejvyšší prioritou státní ochrany, nachází...



Deník Le Monde zjistil z aplikace Strava, kde se v exponovaných časech nacházejí prezidenti a exponované osoby. Jejich polohu sdíleli bodyguardi, kteří ve službě používali fitness aplikaci Strava

Problémem je to, že bodyguardi a členové ochranky prezidentů používají své soukromé profily ke sdílení fyzických aktivit, a to i tehdy, když jsou ve službě. Díky aplikaci Strava se deníku Le Monde podařilo dohledat, nejen, kde se tyto osoby aktuálně nacházejí, ale identifikovat členy ochranek, a to včetně osobních údajů, fotografií, rodinných příslušníků a bydliště. To vše jen díky informacím, které ze startu poskytla aplikace Strava. A tam kde jsou bodyguardi, bude často i samotný prezident...

Le Monde pomocí aplikace Strava vystupoval ochranku amerického prezidenta Joa Bidena. Bodyguard si šel zaběhat a posléze bylo z jeho sdílení jasné, kde se prezident aktuálně nadchází. Konkrétně byl na schůzce s čínský prezidentem Si Ťin-pchingem za zavřenými dveřmi v San Franciscu. Pozici jeho manželky Jill zase deník vystopoval v Paříži před startem olympiády. Noviny dále vypátraly mezi uživateli stravy bezpečnostní pracovníky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Celkem došlo prostřednictvím aplikace Strava ke kompletní identifikaci 26 amerických agentů a 12 členů francouzské GSPR.

Jak nebezpečné je sdílení polohy...

Zdánlivě nevinná aplikace Strava mohla (a stále může) vést k extrémním bezpečnostním rizikům pro světlové lídry, politiky a další činitele, kteří využívají ochranku. Ta totiž často cestuje na místa setkání politiků s předstihem. Navíc to není první problém Stravy podobného druhu. Už vloni bylo zjištěno, že díky tzv. Heatmapě (alias mapa pohybu) je možné dohledat místa, kde uživatelé bydlí. Veřejné profily uživatelů bavíc obsahují aktivity s časovými značkami a vzdálenostmi, což usnadňuje identifikaci tras, resp. napomáhá odhalení jejich bydliště.



Jeden z příkladů za všechny. Veřejně dostupná Heatmapa (po přihlášení ke službě Strava) ukazuje, kde konkrétní uživatel služby bydlí. Podle map a reality jsme byli schopni přiřadit uživatele k přesné adrese

Zanášení informace do veřejné Heatmapy je navíc ve výchozím nastavení u všech účtů aktivní, v nastavení se však dá vypnout. V případě velké hustoty pohybu uživatelů Stravy jsou uživatelé prakticky „nedohledatelní“, pokud však aplikaci v dané oblasti využívá jen málo uživatelů, nemusí být těžké odhalit jejich bydliště. Už jen to poukazuje na to, že, i když Stravu nepoužíváte, je sdílení vaši polohy z mobilu velkým rizikem. Zvláště tehdy, když jej nemáte pod kontrolou.

Zdroj: Le Monde, Cybernews