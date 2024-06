Bezplatné VPN na Androidu jako továrna na peníze. O větší soukromí uživatelů jde až ve druhé řadě

Server Top10VPN si dal práci a analyzoval sto nejpopulárnějších bezplatných VPN v aplikačním obchodě Google Play. Z toho, co zjistil, však doslova mrazí. Téměř devět z deseti bezplatných VPN zveřejňuje „nedopatřením“ vaše data, 71 procent z nich je rovnou sdílí. A více než polovina zkoumaných aplikacích ve zdrojových kódech obsahuje potenciální bezpečnostní riziko!



Nejvíce riziková oprávnění u bep

VPN služby dokáží na internetu zaměnit IP adresu a šifrovat spojení k tomu, aby došlo ke „schování“ aktivit uživatele na webu. Testované VPN však v testech propadly, a zarážející je zejména to, že se tak stalo i přesto, že všechny aplikace evidují dohromady přes 2,5 miliardy instalací. Ukázalo se, že je oblast bezplatných VPN aplikací zaplavena aplikacemi s nevalnou kvalitou, které mají jediný smysl své existence – přinést vývojářům zisk z reklam. Tento trend byl podle autorů studie patrný už před šesti lety, a od té doby se problém jen prohloubil.

Zapnutí VPN až po dlouhé reklamě

Často chybí úplný základ VPN sítí, a to spolehlivé šifrování. Ve finále to znamená, že vaše komunikace na internetu, nejen, že není soukromá, ale i to, že díky těmto VPN doslova vystavujete aktivitu na internetu, a to včetně webových stránek, které jste navštívili. Mezi daty, které z VPN unikají, patří např. detaily původní IP adresy nebo DNS žádosti. Ve více než 80 % bezplatných VPN najdeme reklamy, výjimkou nejsou ani celoobrazové videoreklamy, který se objeví ještě před aktivací VPN. Zhruba polovina z nich dokáže z telefonu zjistit všechny nainstalované aplikace. Pětina z nich zase sleduje vaši polohu.

A jaké si z toho vzít ponaučení? Pokud hledáte skutečně bezpečnou VPN bez bezpečnostních nedostatků, s největší pravděpodobností byste se měli podívat na prémiové VPN. Jejich vývojáři totiž nemusí vymýšlet různé fígly, jak z uživatelů dostat peníze. Tedy sdílením osobních dat nebo reklamami. Placené VPN často nabízejí i záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti nebo několikadenní testovací období pro jejich nezávazné vyzkoušení.

Zdroj: Top10vpn