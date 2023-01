Bill Gates zůstává věrný skládacím telefonům s Androidem. Ten nejnovější dostal jako dárek

Zakladatel a bývalý ředitel Microsoftu Bill Gates loni prozradil, že používá telefon s operačním systémem Android. Konkrétně se jednalo o skládací Samsung Galaxy Z Fold 3 – vlajkovou loď se 7,6" obrazovkou, představenou v srpnu 2021.

V nové relaci Reddit AMA (Ask Me Anything – Zeptejte se mě na cokoli) Gates uvedl, že aktuálně používá Samsung Galaxy Z Fold 4, který mu daroval výkonný předseda představenstva společnosti Samsung Lee Jae-Yong při jeho poslední návštěvě Koreje.

Gates sází na Android

Jak se dalo očekávat, Gates na svém chytrém telefonu používá různé aplikace Microsoftu, včetně Outlooku, který vnímá jako alternativu Gmailu. Díky rozkládacímu mechanismu, který mu poskytuje obrazovku s úhlopříčkou 7,6" a rozlišením 1812 × 2176 obrazových bodů, tak ke své práci nepotřebuje tablet.

„Samozřejmě na něm používám Outlook a spoustu softwaru od Microsoftu. Díky velikosti obrazovky nepoužívám tablet, ale jen telefon a přenosný počítač s Windows,“ prozradil Gates v odpovědi na otázku, jaký telefon aktuálně používá.

Svým způsobem je překvapivé, že Gates nevsadil na skládací telefony s operačním systémem Android z dílny Microsoftu – ať už starší Surface Duo, nebo novější Surface Duo 2, které v otevřeném stavu nabízejí ještě o něco větší obrazovku s úhlopříčkou 8,1", respektive 8,3".

Mezi Microsoftem a Samsungem nepanuje na poli chytrých zařízení rivalita, ba právě naopak. Obě firmy v minulosti uzavřely partnerství, zahrnující například předinstalaci aplikací Microsoftu na telefony a tablety Samsung či zvýhodněné nabídky pro uživatele zařízení jihokorejské značky.

Na Windows nezanevřel

Pozoruhodné je, že Galaxy Z Fold 4 byl prvním telefonem, který je dodáván s operačním systémem Google Android 12L s uživatelským rozhraním speciálně upraveným pro tablety a skládací zařízení. Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4 se také prodávají s nainstalovanými aplikacemi Microsoft Office speciálně přizpůsobenými pro tento typ telefonů.

Bývalý manažer Microsoftu dále prozradil, že jako počítač pro každodenní práci používá Surface Studio s operačním systémem Windows. Kromě toho využívá interaktivní tabule Surface Hub, kterých má ve své kanceláři hned několik. Ve stejném příspěvku pochválil stávajícího generálního ředitele Satyu Nadellu a uvedl, že se mu s novým týmem Microsoftu dobře spolupracuje.

Galaxy Z Fold 4 a Surface Studio jsou jedny z nejprémiovějších gadgetů, které jsou v současnosti na trhu k dispozici. Cena telefonu na českém trhu začíná nad hranicí 30 tisíc korun, zatímco desktop v nejvyšší konfiguraci přijde na víc než 60 tisíc korun. Bývalý generální ředitel Microsoftu mimo jiné uvedl, že umělá inteligence bude „velkou“ inovací, zatímco technologie jako Web3 a metaversa nepovažuje za „revoluční“.