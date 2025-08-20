Živě Premium
Zdroj: Realme

Bitva o nejtenčí telefony už má své vítěze i poražené. Dál se budou srovnávat tloušťky rámečků displeje

Martin Chroust
20. srpna 2025
Kdo se z mobilních výrobců neúčastnil boje o nejtenčí telefon, ten už má jen malou šanci. U skládacích telefonů je boj zřejmě u konce, protože kvůli USB-C konektoru v těle už není možné další rapidní ztenčování. Koncept Tecno Phantom Ultimate G Fold dosáhl tloušťky pouhých 3,49 mm. U klasických telefonů se očekává, že prvenství letos na podzim převezme iPhone 17 Air s tloušťkou 5,5 milimetru. Bitva se nyní přesouvá na čelní strany displejů, kde si budou všichni výrobci poměřovat tloušťku okrajových rámečků.

Meizu 22 má mít jen 1,2mm rámeček okolo displeji. A my čekáme, že si ostatní značky budou chtít vzít toto (nedůležité) prvenství rychle zpět

Právě těmi nedávno strhla pozornost značka Meizu. Tu si možná pamatujete z let 2011 až 2020, ovšem nikdy nepřišla s ničím vyloženě přelomovým. U připravovaného Meizu 22 výrobce uvádí 1,2mm rámeček okolo displeje. Telefon výrobce sice v zapnutém stavu ještě neukázal, ale samotné tvrzení působí sebejistě. Pokud nebude mít Meizu „speciální“ přístup k měření, bude se jednat o telefon se zatím nejtenčím displejovým rámečkem. Očekáváme, že se brzy rozběhne boj o to, která ze značek dostane do telefonů ještě tenčí rámeček, i kdyby to mělo být jen o desetinu milimetru.

V náhledu tohoto článku můžete vidět displejový rámeček Realme GT7 o tloušťce 1,34 mm. Rozdíl 0,14 mm přitom nepoznáte ani při přímém srovnání, leda tak pod mikroskopem.

Zlepšování zbytečného parametru

Výroba displejů s minimálními rámečky je samozřejmě velmi náročná – i Meizu uvádí, že muselo zapracovat na tom, aby bylo použitelných panelů co nejvíce. Ideálním scénářem je samozřejmě displej s nulovými rámečky, kdy by na něj přímo navazovalo šasi, to je však zatím v nedohlednu. Ano, skutečně se bavíme o milimetrovém rámečku, který výrobcům nestačí, takže se budou hnát za další zbytečnou inovací. U značek, které si hledají své místo pod sluncem, však může být i tento detail důležitý, protože jim pomůže, aby byly více vidět

Když to však zvládlo Meizu, určitě to zvládnou i další. Titul „Nejtenčí mobilní rámeček okolo displeje“ budou chtít získat i ostatní v čele s čínskými značkami. A co teprve „Nejtenčí telefon na světě s nejtenčím rámečkem“? Připravte se na to, že už brzy mohou být některá marketingová tvrzení mobilních výrobců dost absurdní.

Zdroje a další informace: Android Police
