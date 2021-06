Bizár na sobotu. Třetí oko má řešit chorobné koukání do mobilu za chůze

Jihokorejský průmyslový designér Paeng Min-wook přišel se satirickým řešením pro „smartphonové zombíky“, kteří nedokážou odtrhnout oči od displeje. Jedná se o robotickou oční bulvu „Third Eye“, kterou si uživatel připevní na čelo. O zajímavém řešení informovala agentura Reuters.

Zařízení sleduje pozici hlavy svého nositele a v okamžiku, kdy sklon odpovídá pohledu do mobilního telefonu, začne monitorovat prostor před ním. Když se nositel přiblíží k překážce, vydá zvukový signál.

Third Eye

Osmadvacetiletý autor bere svůj nápad s humorem a říká: „Vzhledem k tomu, že nemůžeme odtrhnout oči od chytrých telefonů, bude další oko v budoucnu potřeba.“ Jeho schopnosti předvedl při procházce v Soulu, během které budil značnou pozornost.

Paengův vynález využívá gyroskopický senzor k měření úhlu sklonu hlavy a ultrazvukový senzor k výpočtu vzdálenosti mezi okem a překážkami. Oba senzory jsou propojeny s mikropočítačem poháněným baterií.

Paeng zdůrazňuje, že projekt byl primárně míněn jako varování, nikoli jako skutečné řešení pro lidi závislé na chytrých telefonech. „Doufám, že představením tohoto satirického řešení si lidé uvědomí závažnost své závislosti na gadgetu a zamyslí se nad sebou.“

Min-wook vytvořil takzvané třetí oko jako součást projektu Phono Sapiens. Při testování v ulicích Soulu část kolemjdoucích tvrdila, že kvůli němu vypadá jako mimozemšťan. Někteří ale otevřeně připouštěli, že by toto zařízení mohli opravdu potřebovat pro svou vlastní bezpečnost.

Jak řešit zírání do mobilu?

V uplynulých letech byla zaznamenána řada nehod způsobených soustředěným hleděním na displej během chůze. V havajském Honolulu dokonce přijali zákon zakazující používání chytrých telefonů při přecházení vozovky.

Jiná místa řeší problém po svém – například umístěním blikajících světel na obrubníky, kde chodce upozorňují, že se chystají vstoupit do vozovky, nebo zavedením takzvaných „pruhů pro psaní SMS“. Řešit problém chce i Google, který na začátku letošního roku začal do Androidu zavádět funkci Heads Up („Hlavy vzhůru“), jež rozptýlené chodce nabádá, aby dávali pozor na své okolí.

„Spíše, než najít řešení se snažím poukázat a kritizovat to, co děláme s našimi chytrými telefony,“ řekl Min-wook a dodal v lehce filozofickém tónu: „Doufám, že to může podnítit budoucnost naší společnosti a reflektovat absurditu v nás samých.“